España, vigente campeona, buscará retener el título en la Copa Mundial Femenina 2027 , que se disputará en Brasil el próximo verano. Inglaterra, subcampeona en Australia 2023 y campeona de Europa 2025 tras vencer a España, también aspirará al título, al igual que Estados Unidos y Japón.

Primero, todas deben clasificarse. Además de Brasil, ya están Japón, Australia y otras siete; otras se sumarán en las próximas semanas.

La UEFA tiene 11 plazas, la AFC seis, la CONCACAF y la CAF al menos cuatro cada una. En la CONMEBOL tres selecciones más Brasil estarán en el torneo y la OFC sumará una. Las tres plazas restantes se definirán en febrero de 2027 en las repescas interconfederativas.

¿Qué selecciones ya tienen su plaza? ¿Quiénes podrían sumarse? En GOAL te contamos todo el camino hacia Brasil.

¿Qué selecciones ya están clasificadas para la Copa Mundial Femenina de 2027?

Selección Confederación Clasificado el Brasil CONMEBOL Anfitriones Australia AFC 13 de marzo de 2026 China AFC 14 de marzo de 2026 Corea del Sur AFC 14 de marzo de 2026 Japón AFC 15 de marzo de 2026 Filipinas AFC 19 de marzo de 2026 Corea del Norte AFC 19 de marzo de 2026 Nueva Zelanda OFC 15 de abril de 2026 Alemania UEFA 5 de junio de 2026

Además de la clasificación automática de Brasil como anfitriona, la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, disputada en marzo, otorgaba las primeras plazas para la Copa Mundial Femenina 2027 y definía a las seis representantes de la confederación asiática. Llegar a las semifinales garantizaba el pase, así que Australia, China, Corea del Sur y Japón lo consiguieron tras ganar en cuartos.

Las cuatro perdedoras jugaron un repechaje el 19 de marzo: Filipinas venció a Uzbekistán y Corea del Norte a China Taipéi. Estas dos selecciones completaron el hexágono asiático para Brasil 2027.

En abril, Nueva Zelanda se clasificó para el Mundial tras vencer 1-0 a Papúa Nueva Guinea en la última ronda de la OFC. En la repesca interconfederal del año que viene la acompañarán Uzbekistán y China Taipéi.

Alemania se convirtió en la primera europea en sellar su billete a Brasil al vencer 2-0 a Noruega en junio y ganar su grupo con una jornada de antelación. Inglaterra pudo unirse esa misma noche, pero la aplastante derrota 4-0 en España dejó a La Roja, actual campeona, en cabeza, con Dinamarca y Francia luchando por las otras dos plazas directas de la UEFA.

¿Qué equipos pueden clasificarse a continuación para la Copa del Mundo Femenina de 2027?

La CAF debía definir sus plazas en marzo de 2026, durante la Copa Africana de Naciones, pero el torneo se aplazó al verano y las representantes africanas se conocerán en agosto. Por tanto, las próximas selecciones en sellar su billete para la Copa Mundial Femenina 2027 saldrán de las competiciones de junio de la CONMEBOL y la UEFA.

Los dos primeros de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL irán directo al Mundial, y los puestos tres y cuatro disputarán la repesca. En Europa, las cuatro ganadoras de los grupos de la Liga A de la fase de clasificación de la UEFA obtendrán el pase directo, mientras que 32 equipos disputarán dos rondas eliminatorias a doble partido a finales de año para definir las siete plazas restantes y la representante de la UEFA en el repechaje interconfederativo.

Las últimas cuatro plazas directas saldrán del Campeonato Femenino de la CONCACAF (noviembre de 2026), donde Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haití, Panamá, Costa Rica y El Salvador lucharán también por dos puestos de repesca. Los play-offs interconfederaciones, en febrero de 2027, otorgarán las tres plazas restantes.

¿Cuándo es la Copa Mundial Femenina de 2027?

Brasil será la sede de la Copa del Mundo Femenina de 2027, cuyo inicio está previsto para el 24 de junio de 2027. Se jugará en ocho sedes de ocho ciudades, incluido el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La final está programada para el 25 de julio de 2027. Las fechas de las distintas fases se anunciarán más adelante, al igual que los detalles del sorteo de la fase de grupos.

A medida que se definen los equipos clasificados, crece la expectación por un torneo excepcional. Los aficionados pueden vivir la competición con más intensidad usando un código de bonificación de bet365, que ofrece atractivas promociones para apostar de forma estratégica sobre resultados, dinámica de equipos y rendimiento de las jugadoras, enriqueciendo la experiencia mientras avanza el camino hacia 2027.

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