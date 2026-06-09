España, vigente campeona, buscará retener el título en la Copa Mundial Femenina 2027 , que se disputará en Brasil el próximo verano. Inglaterra, subcampeona en Australia 2023 y campeona de Europa 2025 tras vencer a España, volverá a pelear por el título junto a Estados Unidos y Japón.

Antes, deben clasificarse. Además de Brasil, ya están Japón y Australia, subcampeona y semifinalista en 2023, entre las 13 selecciones clasificadas; otras se sumarán en las próximas semanas.

La UEFA tiene 11 plazas, la AFC 6, la CONCACAF y la CAF al menos 4 cada una. En la CONMEBOL tres selecciones más Brasil estarán en el torneo y la OFC sumará una. Las tres plazas restantes se definirán en febrero de 2027 en las repescas interconfederativas.

¿Qué selecciones ya tienen su plaza? ¿Quiénes podrían sumarse? En GOAL te lo contamos.

¿Qué selecciones se han clasificado para la Copa Mundial Femenina de 2027?

Selección Confederación Clasificado el Brasil CONMEBOL Anfitriones Australia AFC 13 de marzo de 2026 China AFC 14 de marzo de 2026 Corea del Sur AFC 14 de marzo de 2026 Japón AFC 15 de marzo de 2026 Filipinas AFC 19 de marzo de 2026 Corea del Norte AFC 19 de marzo de 2026 Nueva Zelanda OFC 15 de abril de 2026 Alemania UEFA 5 de junio de 2026 Argentina CONMEBOL 5 de junio de 2026 Colombia CONMEBOL 5 de junio de 2026 Dinamarca UEFA 9 de junio de 2026 Francia UEFA 9 de junio de 2026 España UEFA 9 de junio de 2026

Además de la clasificación automática de Brasil como anfitriona, la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, celebrada en marzo, otorgaba las primeras seis plazas para la Copa Mundial Femenina 2027. Llegar a las semifinales garantizaba el pase, así que Australia, China, Corea del Sur y Japón lo consiguieron tras ganar en cuartos.

El 19 de marzo se jugaron dos repescas entre los cuatro eliminados en octavos. Los ganadores, Filipinas (ante Uzbekistán) y Corea del Norte (ante China Taipéi), avanzaron al Mundial, y los perdedores pasaron a la repesca interconfederal.

En abril, Nueva Zelanda se unió a ellos tras vencer 1-0 a Papúa Nueva Guinea en la última ronda de la OFC. Los eliminados se sumarán a Uzbekistán y China Taipéi en los repechajes interconfederativos del año siguiente.

A principios de junio Alemania se convirtió en la primera europea clasificada tras ganar 2-0 a Noruega y llevarse el grupo con una jornada de antelación. Inglaterra pudo unirse esa misma noche, pero la goleada 4-0 sufrida en España dejó a La Roja, vigente campeona, en pole position; días después Dinamarca y Francia completaron las tres plazas directas de la UEFA.

A principios de junio se confirmaron los primeros representantes de la CONMEBOL, además de la anfitriona Brasil. A pesar del empate 1-1 con Perú, Argentina se clasificó gracias a su ventaja de cuatro puntos sobre el tercero en la Liga de Naciones, y la victoria 1-0 de Colombia sobre Uruguay selló el pase de la líder. Las otras cuatro selecciones —Venezuela, Ecuador, Paraguay y Perú— pelearon por los dos cupos de la CONMEBOL a la repesca en la última jornada, el 9 de junio.

¿Qué equipos pueden clasificarse a continuación para la Copa Mundial Femenina de 2027?

La CAF debía definir sus plazas en marzo de 2026, durante la Copa Africana de Naciones, pero el torneo se aplazó al verano y las selecciones africanas se conocerán en agosto.

Las siete plazas restantes de la UEFA se definirán a finales de año; Inglaterra, Suecia, Italia, Noruega y Países Bajos aún deben atravesar las eliminatorias, que empezarán en octubre y terminarán en noviembre-diciembre, con un cupo para el repechaje interconfederativo en disputa.

Las últimas cuatro plazas directas saldrán del Campeonato Femenino de la CONCACAF (noviembre 2026), donde Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haití, Panamá, Costa Rica y El Salvador también lucharán por dos puestos de repesca.

Los repechajes interconfederativos, en febrero de 2027, otorgarán las tres plazas restantes para la Copa Mundial Femenina en Brasil.

¿Cuándo se jugará la Copa Mundial Femenina de 2027?

Brasil acogerá la Copa del Mundo Femenina 2027, que comenzará el 24 de junio de 2027. Se jugará en ocho sedes de igual número de ciudades, entre ellas el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La final está programada para el 25 de julio de 2027. Las fechas de las distintas fases se anunciarán más adelante, al igual que los detalles del sorteo de la fase de grupos.

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