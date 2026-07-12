Seleccionador de Suiza: «Me duele esta injusticia... El árbitro ha favorecido a Argentina sin motivo alguno»

Suiza quedó eliminada del Mundial tras la expulsión de Breel Embolo, señalada por el seleccionador Marat Yakin como clave de la derrota ante Argentina.

Según el diario español «Marca», Yakin se quejó tras el partido por la segunda amarilla mostrada a Embolo en el 72, tras revisar el VAR.

Silva Peniero había pitado primero falta a Leandro Paredes y amonestado al argentino, pero al comprobarse el error de identificación se aplicó el protocolo.

Tras revisar la jugada, el árbitro anuló la falta de Paredes y amonestó a Embolo por simular, decisión que indignó a Suiza.

Yakin declaró: «Nos han penalizado por un error. Esa tarjeta no tenía ningún fundamento. No lo entiendo. Fue una jugada normal, sin mala intención. Esa decisión fue increíble. No estoy de acuerdo. Hubo un contacto evidente y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión».

Y añadió: «No diría que ellos tuvieron ventaja. Hemos disputado un partido limpio y abierto, y ambos equipos jugaron al fútbol. Hoy no ha ganado el fútbol. Nos han penalizado por un error, y ese fue un momento decisivo que determinó el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero hay que felicitar a Argentina».

El plan funcionó y fuimos superiores; remontamos y teníamos la ventaja moral. Queríamos refrescar la delantera, pero llegó esa decisión errónea. No sé por qué se inventó esta regla, pero los jugadores de mi equipo han sido unos héroes».

No puedo entender que nos debiliten así. Empoulou luchó con todas sus fuerzas y sufrió muchas entradas. Esa decisión me desconcertó, no tenía ninguna justificación. Es una lástima. Hemos desperdiciado una gran oportunidad y, por desgracia, nuestra trayectoria ha llegado a su fin. Es doloroso, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Estos son mis verdaderos héroes».