Seleccionador de Senegal: «Algunos jugadores no aguantaron físicamente contra Bélgica»

Papi Thiaw, seleccionador de Senegal, mostró su tristeza tras perder 3-2 ante Bélgica en la prórroga de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 y evitó comentar las decisiones arbitrales.

Thiaw declaró: «No quiero comentar la decisión del árbitro (de pitar un penalti a favor de Bélgica en el último suspiro). Duele, pero hay que felicitar al equipo, que lo ha dado todo».

El seleccionador senegalés añadió: «No supimos gestionar la ventaja de 2-0. Sobre el penalti, todos pueden opinar, pero yo no quiero entrar en ese tema».

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Añadió en declaraciones a la web senegalesa «wiw sport»: «Tuvimos problemas físicos; algunos jugadores no podían seguir, así que hicimos cambios. Hay que aceptarlo: así es el fútbol».

El encuentro parecía terminar con triunfo senegalés, hasta que Bélgica reaccionó y marcó dos veces, por medio de Romelu Lukaku y Yuri Tielemans en los minutos 86 y 89, para igualar 2-2.

En la prórroga, los Diablos Rojos ganaron con un penalti transformado por Tielemans en el 120+5.

Con este triunfo histórico, Bélgica avanzó a octavos de final y se medirá a Estados Unidos, que venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina.