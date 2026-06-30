Seleccionador de Japón: «La historia no nos perdonará tras la derrota ante Brasil»

La selección japonesa sufrió una nueva y dolorosa eliminación en la fase final del Mundial.

El lunes, Japón resistió hasta el final, pero cayó eliminado por tercera vez consecutiva en octavos de final.

La pentacampeona Brasil ganó 2-1 con un tanto en el descuento.

Hajime Moriyasu, seleccionador japonés, admitió: «No alcanzamos nuestro objetivo, pero ya pensamos en el próximo Mundial y seguiremos trabajando».

Hace cuatro años, Japón perdió ante Croacia en los penaltis tras adelantarse en el marcador. En 2018, en la misma ronda, vencieron 2-0 a Bélgica en el segundo tiempo, pero perdieron 3-2 con un gol en el descuento.

Moriyasu añadió: «La historia no será indulgente, pero si superamos esto, quizá la cambiemos».

El lunes Japón dominó al inicio: Kaishu Sano abrió el marcador en el 29’. Casemiro igualó de cabeza en el 56’ y Gabriel Martinelli sentenció en el descuento.

El portero japonés Zion Suzuki realizó cuatro paradas, pero rehusó responder en inglés tras la derrota.

Japón solo ha ganado uno de los 15 duelos ante Brasil (más dos empates), victoria lograda en un amistoso el pasado octubre.

Moriyasu añadió: «La diferencia se reduce; Brasil es de primer nivel y nos acercamos a ese nivel».

El seleccionador recordó la derrota en Catar hace cuatro años y concluyó: «Tenemos que mejorar».

Tras el encuentro, pidió a sus jugadores que recordaran la frustración para crecer, y asumió la responsabilidad de la derrota.

Y concluyó: «Nuestro sueño era ganar el título y no lo logramos. Les he pedido perdón por no haber sido capaz de llevarlos hasta allí».