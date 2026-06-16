Seleccionador de Irán: «Somos la selección más discriminada del Mundial»

Amir Qalinoi, seleccionador de Irán, afirmó que su equipo es «quizá la selección más perseguida del Mundial». El plantel debió dejar Los Ángeles y regresar de inmediato a la concentración en Tijuana tras el partido inaugural.

Irán debutó en el Mundial 2026 con un 2-2 ante Nueva Zelanda en el Sovey Stadium, en un partido marcado por la tensión política y una preparación calificada como la más tensa de la historia de la Copa del Mundo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Qalinoi mostró su malestar por el cambio repentino de itinerario, que ordenó el regreso inmediato a México este martes.

Semanas antes, la concentración se mudó de Arizona a Tijuana, aunque los tres partidos de la fase de grupos se juegan en EE. UU.

Se había planeado que la delegación viajara a EE. UU. dos días antes de cada partido y regresar al día siguiente.

Sin embargo, la delegación llegó a Los Ángeles el domingo y, tras el partido del lunes, se les informó de nuevo cambio.

«Hemos pasado mucho tiempo en vuelos y ni siquiera nos han dado tiempo suficiente para recuperarnos», declaró Galinoy en la rueda de prensa. «Tras el partido de hoy, nos han dicho que tenemos que partir inmediatamente».

El seleccionador añadió: «Para nosotros es muy importante disponer de tiempo para recuperarnos, pero nos han pedido que regresemos a nuestro campamento en Tijuana y estamos muy molestos por esta decisión».

«Creo que nuestro equipo es quizá el más perseguido de todo el Mundial», añadió en la rueda de prensa.

Qalinoi no reveló quién ordenó la partida del lunes por la noche.