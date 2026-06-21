Seleccionador de Irán: «Nos tratan injustamente en el Mundial... pero el partido contra Egipto será diferente»

La selección iraní considera que las autoridades estadounidenses le están dando un trato injusto durante el Mundial de 2026.

Tras empatar 2-2 con Nueva Zelanda en su debut, Irán se prepara para enfrentar a Bélgica este domingo en la segunda jornada del Grupo 7.

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Desde el inicio del torneo, la selección se aloja en Tijuana, México, tras no obtener visados para 12 miembros del cuerpo técnico y administrativo.

El jueves, la Federación Iraní protestó oficialmente porque el equipo solo pudo ingresar a Estados Unidos un día antes de sus partidos, no dos como se esperaba.

El secretario general de la Federación Iraní, Hedayat Mambini, declaró el viernes: «Es una falta de deportividad que ignora las normas de la FIFA».

«Algo inaceptable».

Antes del duelo contra Bélgica en Los Ángeles, el seleccionador iraní, Amir Qalinoi, reforzó las críticas en la rueda de prensa: «Necesitábamos 24 horas en Estados Unidos para prepararnos, pero solo nos dieron 16 y no pudimos terminar el entrenamiento. Esto complica mucho las cosas».

«Todas las selecciones merecen el mismo respeto. Esto va en contra del espíritu del fútbol y nos afecta mentalmente. La FIFA hace lo posible, pero no siempre lo logra».

Sin embargo, anunció que para el tercer partido contra Egipto en Seattle sí podrán viajar con antelación.

Qalinoi agregó: «Pero, ¿por qué no aquí? Es una injusticia contra Irán, y esperamos que estas situaciones terminen».

Finalmente, lamentó no haber recibido el apoyo de los demás entrenadores.