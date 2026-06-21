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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Seleccionador de Costa de Marfil: «La selección alemana carece de espíritu deportivo...» y pidió a sus jugadores que sean humildes

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Faye centró sus críticas en Brown

El seleccionador de Costa de Marfil, Emers Faye, acusó a Alemania de «falta de deportividad» tras perder 2-1 este sábado en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la rueda de prensa posterior, afirmó: «Tomamos como ejemplo a selecciones como esta para mejorar, pero me he sentido un poco decepcionado por la falta de deportividad que ha mostrado la selección alemana».

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Sobre el cruce con el defensa alemán Nathaniel Brown, añadió: «Al defensa alemán Brown solo le dije que fuera modesto. Jugó muy bien y está en una selección fuerte, pero no debe hablar mal de nosotros solo por querer ganar o porque el partido quedó 1-1».

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Y añadió, en declaraciones a ESPN: «De una selección tan importante como Alemania esperábamos más deportividad cuando Sengu sacó el balón por lesión. Nos hubiera gustado que nos lo devolvieran».

El incidente ocurrió cuando el defensa marfileño Wilfried Sengu sacó el balón fuera por lesión, pero Braun se negó a devolverlo y siguió el ataque, lo que provocó las protestas del equipo y el cuerpo técnico de Costa de Marfil.

Pese a la derrota, Faye elogió el nivel de su equipo y afirmó que Costa de Marfil aún puede clasificarse.

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