Cómo le ha ido a la Selección mexicana contra Estados Unidos en finales de Copa Oro

El historial favorece al Tri en este tipo de partidos, pero el equipo de las barras y las estrellas se impuso en una oportunidad.

La Selección mexicana no tuvo un camino tranquilo, ni mucho menos. Luego de la contundente victoria ante Cuba, el equipo del Tata Martino no obtuvo victorias muy convincentes a lo largo de la Copa Oro. Pero eso ya no importa, pues el Tri supo imponer su jerarquía y ahora se medirá en la gran final ante su eterno rival: Estados Unidos.

No será un partido sencillo para . Al margen del buen momento que vive el equipo de Gregg Berhalter, el equipo de las barras y las estrellas tiene amplia experiencia en este tipo de partidos: esta será la sexta final de Copa Oro que Estados Unidos disputa ante el Tri. No obstante, el historial favorece a la Selección mexicana.

En Goal te presentamos cómo quedaron las finales entre México y por la :

LAS FINALES ENTRE MÉXICO Y EEUU POR LA COPA ORO