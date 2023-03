Selección España vs. Noruega en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa de la fase clasificación a la Eurocopa Alemania 2024

El ciclo de Luis de la Fuente se inicia en La Rosaleda y te lo contamos al detalle.

La Selección España empieza este sábado 25 de marzo su aventura con Luis de la Fuente en el banquillo. Lo hace La Roja recibiendo en La Rosaleda (Málaga) a una Selección de Noruega que no podrá contar con su principal estrella, el delantero del Manchester City Erling Braut Haaland.

Tras la prematura despedida del Mundial de Qatar 2022, con Luis Enrique Martínez a los mandos, ahora la Selección España comienza una nueva era bajo las órdenes de Luis de la Fuente en un compromiso correspondiente a la Fase de Clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024.

En este artículo, te vamos a contar en directo y minuto a minuto todo lo que ocurra en el encuentro que se disputa esta noche en casa del Málaga: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa.

Minuto a minuto del España vs. Noruega

39' El ritmo de juego ha decaído un poco tras el gol, y lo cierto es que Noruega está creciendo con el paso de los minutos, llegando mucho más a zona de peligro.



36' De hecho, con la generación que lideran Haaland y Odegaard, los nórdicos aspiran a llegar un gran torneo por primera vez en el siglo XXI. Sú último Mundial fue en 1998 y su última Eurocopa en 2000. Un certamen en el que, además, se midieron -y vencieron- a España.33' Noruega no está haciendo un mal partido, pero es obvio que le pesa la baja de un referente como Erling Haaland. España ha tenido la suerte de librarse en este choque de uno de los nuevos referentes del fútbol mundial y que ha alcanzado ya la cuarentena de goles con su equipo, el Manchester City, en todas las competiciones esta temporada.



30' ¡¡PARADÓN!! Pudo llegar el empate visitante, pero Kepa ha sacado una mano de oro (por lo tensa) ante una volea de Aursnes. Otro que estaba ausente en la anterior etapa e inicia con buen pie.



28' Al que vemos apoderarse del lateral zurdo es a Alejandro Balde. El canterano del Barça tuvo una temporada de aclimatación a la élite la temporada pasada, con apariciones esporádicas en el primer equipo culé, pero este curso ya se ha asentado en el conjunto dirigido por Xavi. Fruto de eso, llegó la llamada para el Mundial. Y ahora apunta a ser un fijo con De la Fuente.



26' Solo cuatro jugadores repiten hoy de los que fueron titulares frente a Marruecos: Laporte, Rodri, Gavi y Olmo. Sin duda, estamos ante un proyecto diferente al que vimos con Luis Enrique.



19' Aunque hoy sea su estreno oficial como seleccionador, no es el primer partido que dirige Luis de la Fuente con la selección absoluta. Además de haber dirigido en categorías inferiores y a la selección olímpica, el míster tuvo que ponerse al frente del banquillo en un amistoso contra Lituania en junio de 2021 por contagio de covid en la expedición de la absoluta. De los jugadores sub-21 a los que tuvo a su cargo aquel día, solo Yeremi Pino podría repetir hoy.



16' El guion del partido estaba siendo claro. Mucho balón de España en la zona tibia del campo, pero ocupando la mitad de terreno del rival. Pases de lado a lado hasta encontrar el momento, que no tardó aparecer. ¡Se adelanta la Selección!



13' ¡¡GOOOL!! Llega el primer gol de la era De la Fuenta. Dani Olmo remató con maestría un centro raso de Balde quae tocó en un Defensor antes de entrar.



11' A juzgar por lo que estamos viendo en los primeros minutos, queda claro que un jugador como Dani Olmo, que ya fue pieza angular en la etapa de Luis Enrique, lo seguirá siendo también ahora. El jugador del Leipzig cae por todo el frente de ataque y pide el balón constantemente.

7' Tras decantarse por el Arsenal y dejar el Real Madrid, Martin Odegaard ya se ha consolidado como un jugador importante, no solo en su equipo sino también en la Premier League. Además, con solo 24 años ya es el capitán de su selección. Madera de campeón, sin duda.

4' Primeros compases del partido con dominio territorial para España, pero con Noruega esperand todavía muy bien plantada. Hay ganas de ver la identidad de juego con la que el nuevo seleccionador dota al combinado nacional.

1' Empieza la fiesta del fútbol en La Rosaleda. Primera posesión para España.¡¡En breve arranca el encuentro!! La Rosaleda es una olla a presión en sí misma y tiene ganas de ver fútbol de quilates.



Por su parte, el rival de hoy, Noruega, no puede contrar con Haaland, su máxima estrella. Pese a ello presenta un once de garantías con Nyland, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes, Berge, Sorloth y Elyounoussi. Dos conocidos de la afición española como el delanterio Sorloth y el centrocampista Odegaard, ahora en el Arsenal, estará en La Rosaleda.



España parte con Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Balde; Merino, Rodri, Olmo, Aspas, Gavi; Morata. Muchas novedades respecto a la última alineación que sacó Luis Enrique en su último partido, en el Mundial frente a Marruecos en diciembre.

Ya está el primer once de Luis de La Fuente para este partido.

¿Cómo fue el debut de los entrenadores de la Selección?

Luis de la Fuente, en La Rosaleda, se estrenará como nuevo entrenador de la Selección de España. Su rival: Noruega, un partido correspondiente a la clasificación para la Euro 2024. Su responsabilidad es enorme. Su presión, también. En los últimos 35 años, el único técnico de La Roja que debutó con una derrota fue Luis Suárez, en 1988, en un juego frente a Yugoslavia. Repasamos cómo fueron los debuts de los entrenadores de la Selección.

¿Por qué no juega Haaland?

El delantero del Manchester City es la principal ausencia de Noruega y aquí te contamos la razón.

¿Cuándo y dónde es el España vs. Noruega?

PARTIDO España vs. Noruega FECHA Sábado, 25 de marzo ESTADIO La Rosaleda (Málaga) HORARIO 20:45



¿Dónde ver en directo el España vs. Noruega?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 TVE RTVE Play RTVE.es 20:45 Sudamérica ESPN Star+ ARG: 15:45, CHI: 14:45, COL: 13:45 México Sky Sports 13:45

Alineaciones del España vs. Noruega

España (1-4-2-3-1): Kepa; Carvajal, Laporte, Nacho, Balde; Rodri, Merino; Dani Olmo, Iago Aspas; Morata

Noruega (1-4-3-3): Nyland; Pedersen, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes/Thorsby; Sorloth, Strand Larsen y Elyounoussi