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Japan v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
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Selección de Túnez: un tercer virus afecta al equipo japonés antes del Mundial

Holanda vs Japan
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W. Endo
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Túnez

¿Qué les espera a los Samurai antes del torneo continental?

La selección japonesa sufre otra baja importante de cara a la fase final del Mundial 2026.

Japón está en el Grupo E con Túnez, Suecia y Países Bajos.

Ahora se confirma la baja de Wataru Endo, capitán de los “Samuráis”, por lesión muscular.

Lee también: El plan para recuperar al padrino. La Federación está a punto de decidir el sustituto de Conceição.

Su lugar lo ocupará Shuto Machino, convocado por el seleccionador Hajime Moriyasu.

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Antes, ya habían quedado descartados Kaoru Mitoma, del Brighton, por rotura del isquiotibial, y Takumi Minamino, del Mónaco, con una rotura de ligamento cruzado.

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