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Selección alemana, noticias: Sammer critica con claridad a Bierhoff

Matthias Sammer ha reaccionado a las recientes declaraciones del exmanager de la DFB Oliver Bierhoff sobre el "debate de la personalidad" en la selección alemana y ha atribuido al campeón de Europa de 1996 una parte decisiva de la problemática.

Bierhoff había lamentado en una entrevista con kicker que actualmente a la selección alemana le faltan jugadores experimentados de liderazgo y "personalidades sobresalientes con grandes fortalezas individuales".

Sammler declaró después en Sky: "No hace mucho tiempo, desde su lado también se decía que en Alemania necesitábamos jerarquías planas".

Él mismo, en cambio, siempre había sido partidario de contar con "líderes, jugadores de equipo e individualistas" en un equipo. "Si quieres tratar a todos por igual, en el vestuario, en el campo, entonces hoy no podemos quejarnos ni decir que nos faltan algunos tipos", afirmó Sammer.

Por esta circunstancia, Bierhoff, como manager responsable de 2004 a 2022, debe asumir "hasta cierto punto" su responsabilidad, continuó Sammler. "En 2006 llegué a la federación y en 2007 me planteé la pregunta: aquí algo no está bien. Solo eso, no si está bien o mal. Y entonces la gente me preguntó: ¿por qué? Yo digo: todos somos iguales. Todos son amables y agradables y eso está bien, pero aquí no estamos en un pony club. Esto es deporte de alto rendimiento, aquí a veces las cosas se ponen ásperas. También en los entrenamientos tiene que saltar alguna chispa, en el vestuario también tiene que saltar alguna chispa".

El hecho de hablar de jerarquías planas en el deporte de alto rendimiento y en un equipo le parece al técnico de 59 años "uno de los errores más graves" que se han cometido jamás: "Es una catástrofe".

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Selección alemana, noticias: los debutantes, entusiasmados con el "megatipo" Klopp

El carismático Jürgen Klopp ya ha causado una gran impresión entre los nuevos de la selección. "Por él sientes que irías a través del fuego", dijo Philipp Treu en la concentración de la DFB en Herzogenaurach sobre el nuevo seleccionador. Klopp, de eso está seguro el jugador del Friburgo, "es un megatipo".

Y el "megatipo" Klopp da una oportunidad a muchos jugadores en su debut. Además de Treu, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Behrens y Younes Ebnoutalib también se preparan con el socio adidas para el arranque de la Nations League del jueves (20.45 horas) en Países Bajos.

¿Qué espera Klopp de ellos? "Que representemos a la selección alemana con orgullo", contó Ebnoutalib antes del entrenamiento del martes por la tarde, "que apretemos, incluso cuando a veces no sale, que lo demos todo".

El jugador del Eintracht también podría haberse decidido por la selección marroquí. Pero: "Si llama Klopp, hay que ir. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, ya se nota una energía positiva".

Así lo ve también Rosenfelder, del Friburgo. Klopp aporta "mucho carisma", dijo el central. "Naturalmente le tienes un gran respeto, pero en las conversaciones es muy amable, muy simpático y sabe llevarte bien". Rosenfelder quiere "absorberlo todo" en sus primeros días con la selección alemana. "Simplemente tengo ganas".

Eso también vale para su compañero en el SC, Treu, que apunta al puesto vacante en el lateral derecho. "Quiero mostrar quién soy", dijo Treu, que cita a Philipp Lahm como su referente. "Siempre se puede contar conmigo", aseguró Treu. Si tiene minutos, quiere "dejar el corazón en el campo y apretar siempre".

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Selección alemana, noticias: Sammer cree que Klopp puede lograr grandes cosas

Matthias Sammer vincula grandes esperanzas al inicio de Jürgen Klopp como seleccionador alemán. "Reconozco en él un plan absoluto. Su forma de organización siempre se puede debatir, pero sigue un plan", dijo el campeón de Europa de 1996 en 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' en Sky. Su gran esperanza es "que este equipo nos devuelva una identidad que necesitamos urgentemente".

Klopp ha sucedido a Julian Nagelsmann tras el desastre del Mundial. El martes dirige en Herzogenaurach su primer entrenamiento con el equipo. Klopp debutará como seleccionador alemán el jueves (20.45 horas) en Ámsterdam ante Países Bajos.

"No puede hacer magia, sino que siempre se trata, desde su personalidad y su experiencia como entrenador, de hacer entender que eso posiblemente también necesita algo de tiempo", advirtió Sammer ante unas expectativas demasiado grandes sobre el supuesto salvador del fútbol alemán: "Da una sensación de euforia, ya ahora, también al pueblo, también al equipo. Pero en algún momento solo con euforia no puedes funcionar".

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