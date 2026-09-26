Sektioui: nuestro objetivo era ganar a Arabia Saudí, y esta es la razón de la derrota

El marroquí Tarik Sektioui, seleccionador de Omán, expresó su tristeza tras la derrota ante la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Omán por 3-0, en el partido que disputaron la tarde del sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Sektioui declaró en la rueda de prensa posterior al partido, según recogió el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "El resultado es abultado, la verdad, nos sentimos incómodos y queríamos ganar".

Y añadió: "En la primera parte estuvimos muy mal, les regalamos el primer y el segundo gol, y en la segunda parte nuestro rendimiento fue mejor, y podría habernos dado una dosis en el aspecto psicológico, pero el resultado es decepcionante".

Y prosiguió: "A pesar del resultado decepcionante, este no cambiará nuestra forma de trabajar; enfrentarse a la selección de Arabia Saudí requería un nivel alto tanto en lo físico como en lo mental, y ganar los duelos aéreos y terrestres, pero fueron favorables a la selección de Arabia Saudí".

Y continuó: "Si el sueño es una costumbre, entonces requiere trabajo, y los jugadores que elegimos fueron elegidos en función de los recursos disponibles ante nosotros, y la selección rival fue mejor".

Y agregó: "Agradecí a los jugadores porque pusieron su corazón y su alma, y no escatimaron en entrega, y en la segunda parte cambiamos en el aspecto táctico, y terminamos el encuentro con tres defensas".

Y añadió: "Podríamos, de haber marcado un gol, haberles dado a nuestros jugadores la esperanza de lograr el empate, pero el deseo y la fuerza de la selección de Arabia Saudí se interpusieron entre nosotros y nuestro objetivo, y debemos realizar un trabajo arduo para cumplir los sueños".

Y prosiguió: "En la primera parte, el rival fue mejor en lo físico y en la agilidad, y quizás el partido anterior nos agotó, pero el jugador debe tomarse un descanso para comenzar la nueva temporada acorde con el nivel de forma física que exigen este tipo de torneos".

Y amplió: "Creo que la forma en que nos hizo competitivos se basa en la presión y en ganar los duelos, él tenía flexibilidad física, no tuvimos problema de concentración, pero cuando no estás bien en lo físico, eso puede causar problemas de concentración".

Y matizó: "Esperamos que la selección de Omán no siga dependiendo de un golpe de suerte. Quizás perdimos hoy, pero mientras haya esperanza y sigamos en la competición no nos rendiremos".

Y concluyó: "Debemos analizar las causas de la derrota, y esperamos evolucionar y mejorar, y ser realistas respecto a los problemas que tenemos y las soluciones adecuadas para ellos".

La situación de la selección de Omán en el torneo del Golfo se complicó tras la derrota ante Arabia Saudí, ya que su cuenta se detuvo en un único punto, con el que ocupa el tercer puesto de la tabla de clasificación, lo que hace que sus opciones de clasificarse sean muy difíciles.

La selección de Omán necesita vencer a Kuwait en su próximo partido, el próximo martes, junto con una derrota de Irak ante Arabia Saudí, a la misma hora, para clasificarse, siempre que compense la gran diferencia de goles entre ambos.