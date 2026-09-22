El marroquí Tarik Sektioui, seleccionador de Omán, elevó el nivel de preparación antes del esperado duelo frente a Irak, subrayando la dificultad del pitido inicial en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", que arranca en medio de una fuerte competencia entre las selecciones del Grupo A.

La selección omaní se enfrentará a su homóloga iraquí en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal, en la primera jornada de la competición, en un grupo que incluye también a Arabia Saudí y Kuwait, donde cada selección busca arrebatar uno de los dos billetes de clasificación a las semifinales.

Sektioui aseguró que el cuerpo técnico tiene en cuenta los resultados previos de Irak, pero al mismo tiempo insistió en las diferentes circunstancias actuales, señalando durante la rueda de prensa: "Tenemos en cuenta los resultados anteriores de la selección, e históricamente hemos protagonizado grandes actuaciones en torneos pasados, pero la situación es distinta ahora, y estamos en pleno proceso de construir una nueva selección de una forma inteligente y diferente".

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Y añadió: "Estamos preparados en todos los aspectos, y tenemos un espíritu elevado dentro del equipo para alcanzar la mejor puesta a punto. Disputaremos un torneo concentrado que reúne a selecciones fuertes, nuestro objetivo es a largo plazo, y tenemos una visión de largo alcance para construir una selección competitiva".

Sektioui habló de su rival en la jornada inaugural, afirmando que la selección iraquí ha experimentado una evolución notable, junto a cambios en su lista en comparación con la versión que participó en la Copa del Mundo.

Y dijo: "Nos enfrentaremos a la selección de Irak, que es una selección evolucionada y que realizó una serie de cambios en su alineación que participó en la Copa del Mundo, y jugaremos en el grupo más fuerte del torneo".

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Queremos hacer felices a los aficionados

Por su parte, Ahmed Al-Rawahi, jugador de la selección omaní, aseguró que el equipo aspira a aprovechar el apoyo de la afición durante el torneo, elogiando la buena acogida en el Reino de Arabia Saudí.

Al-Rawahi dijo: "Agradezco al Reino la buena acogida, pues el ambiente y las instalaciones de entrenamiento son magníficos. Nuestra afición tiene un sabor especial en los torneos del Golfo, y trabajamos para hacerles felices y competir con fuerza".

Y añadió: "El factor mental de los jugadores es importante, y tenemos un entrenador experto en esto, quien desde su llegada realizó una serie de cambios. Contamos con una mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes, y aprovecharemos ese factor en nuestros partidos".

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