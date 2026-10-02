El marroquí Tarik Sektioui, seleccionador de Omán, lanzó un mensaje de desafío antes del duelo ante Emiratos, previsto para mañana sábado en el estadio Príncipe Abdullah Al Faisal, en las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", y aseguró que su equipo está preparado mental y físicamente para afrontar el esperado encuentro.

Sektioui declaró durante la rueda de prensa: "Estamos listos mental, física y físicamente, perdón, de salud, para el partido, y todavía nos queda una última sesión de entrenamiento. Los jugadores saltarán al campo con el corazón y la mente puestos en el pueblo omaní, para hacerlo feliz".

Y añadió: "Todo el mundo esperaba la eliminación de Omán, pero el fútbol es para mí una escuela de vida que va más allá de los límites del rectángulo verde, y cada día nos da lecciones sobre asuntos más grandes que el propio fútbol".

Prosiguió: "Quien quiera criticar, que me critique a mí; los jugadores están haciendo un trabajo excelente. El fútbol omaní da a los jugadores, en comparación con otros, un gran deseo de superar las dificultades. Tenemos jugadores con experiencia y otros jóvenes que no deben ser objeto de críticas".

















Sektioui insistió en su respeto por la selección emiratí, al afirmar: "No nos infravaloramos y, al mismo tiempo, respetamos al rival. Emiratos es para nosotros como todas las selecciones a las que nos enfrentamos. La semifinal habla por sí sola, y a lo largo de 90 minutos no hay grandes diferencias entre ambas selecciones".

El técnico de Omán reveló los beneficios que ha obtenido la selección durante el torneo, al explicar: "La selección omaní está sacando mucho provecho de este torneo y se muestra mejor pese a las dificultades. Lo digo con claridad: la selección omaní crece en el Golfo 27".

Tarik Sektioui agregó: "La selección omaní es conocida en el Golfo y en Asia, y lo que ha logrado no ha llegado por casualidad, sino como resultado de una planificación que se ha prolongado durante años para construir una selección de futuro, y ahora ha alcanzado una etapa de madurez".









Sobre su rival en semifinales, Sektioui dijo: "Ya me enfrenté a la selección emiratí en la Copa Árabe, y además conozco la liga emiratí. La selección emiratí actual no es la selección anterior, pues ha experimentado grandes cambios, incluso a nivel del cuerpo técnico".

El seleccionador de Omán señaló que Emiratos sacó provecho de su último partido en el torneo mediante la rotación, con el objetivo de preparar a los jugadores de cara al duelo de semifinales.

Al cierre de la rueda de prensa, y tras la disculpa de un periodista iraquí por lo sucedido con algunos medios de comunicación iraquíes después del último partido, Sektioui respondió: "Saludo al hermano pueblo iraquí, es un pueblo hermoso y elegante. El fútbol es un juego que une a los pueblos, y cuando suena el pitido final todo termina".