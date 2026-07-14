Seis millones de dólares destapan el «expediente negro» de la Federación Argentina antes del partido contra Inglaterra

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra en Atlanta, se acusa a la Federación Argentina de Fútbol de pedir 6 millones de dólares por un amistoso con México.

Según el diario «Récord México», que cita al periodista Carlos Bons de León, la Federación Mexicana contactó en marzo a la argentina para jugar un amistoso por la reinauguración del estadio «Banorti» en Ciudad de México.

Aunque hubo un acuerdo preliminar, el trato fracasó cuando la AFA pidió 6 millones de dólares y que el pago se repartiera en varias cuentas.

La FMF consideró la cifra “desorbitada”, pues Argentina ya es la selección más cara del mundo en amistosos, por encima de Portugal.

México propuso pagar la totalidad en una sola cuenta, pero la insistencia argentina en fraccionar el pago llevó a cancelar el encuentro.

Finalmente, México jugó con Portugal el 28 de marzo de 2026 y el partido terminó 0-0, con decepción por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Estas informaciones coinciden con una investigación del FBI sobre blanqueo de capitales en la Federación Argentina, relacionada con pagos por 300 millones de dólares a través de su oficina en Miami.

La selección argentina, liderada por Lionel Messi, se prepara para enfrentar a Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, el miércoles en las semifinales del Mundial 2026, mientras la Federación Argentina aún no se ha pronunciado.