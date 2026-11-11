Seis meses después: el movimiento del Manchester United abre la puerta al regreso de Guardiola a los banquillos

Mauricio Pochettino está vinculado con la posibilidad de asumir el banquillo del Manchester United como sucesor de Michael Carrick, después de haber alcanzado, según los informes, un acuerdo verbal con el club inglés este miércoles, en medio de las expectativas de que su fichaje se cierre en los próximos días y de que Carrick sea informado de la decisión de su destitución antes del final de la semana.
La directiva del Manchester United ha decidido prescindir de Carrick durante el actual parón internacional, a la luz de los decepcionantes resultados cosechados por el equipo, que solo ha logrado dos victorias en sus últimos 10 partidos de la Premier League, pese a su emocionante empate 4-4 ante el Aston Villa.
Carrick asumió el cargo el pasado mes de enero como sucesor del portugués Rúben Amorim, antes de recibir un contrato por dos años en mayo, después de llevar al equipo al tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones, pero la caída de resultados devolvió su futuro al terreno de las dudas.
Pese a asegurar que no pensaba en dimitir tras el empate ante el Aston Villa, los informes apuntaron al deseo de la directiva del Manchester United de resolver el asunto del nuevo entrenador antes del enfrentamiento ante el Liverpool en el estadio de Anfield el próximo 22 de noviembre.
El traspaso de Pochettino a Old Trafford pondría a la Federación Estadounidense de Fútbol ante la necesidad de buscar un nuevo seleccionador, y quizás eso ocurra tras disputar dos partidos previstos ante Haití el próximo sábado y miércoles.
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El diario "The Athletic" informó de que los responsables de la selección estadounidense ya han comenzado a debatir los posibles nombres para suceder a Pochettino, y Guardiola destaca como uno de los principales objetivos, hasta el punto de considerarse un objetivo prioritario en el proceso de selección.
Según el informe, el nombre del técnico español se barajó internamente en distintos niveles del proceso de búsqueda del nuevo director técnico, en medio del interés estadounidense por contratar a uno de los entrenadores más destacados del fútbol mundial.
Pese a que Guardiola, de 55 años, no tiene prisa por volver a los banquillos, el informe señaló que siempre ha mostrado interés por la idea de trabajar en Estados Unidos, lo que podría hacer que la oferta estadounidense resulte de su interés.
Guardiola rechazó el pasado mes de julio la oportunidad de dirigir a la selección de Italia, tras conversaciones con la Federación Italiana de Fútbol.
Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana, declaró al diario "La Repubblica": "Pep fue sincero. Se ha tomado un periodo de descanso, en parte por motivos familiares, pero si fuera a vivir cualquier experiencia como entrenador, lo habría hecho con nosotros".
Guardiola dejó el Manchester City al final de la pasada temporada, tras pasar 10 años con el equipo, durante los cuales conquistó 20 títulos, antes de asumir el cargo de embajador global del City Football Group (CFG), por lo que lleva alejado de los banquillos unos 6 meses.
Pese a su alejamiento de los banquillos, la posibilidad de vivir una nueva experiencia con la selección de Estados Unidos podría representar un desafío distinto para el técnico español, que hasta el momento no ha definido la fecha de su regreso al trabajo.