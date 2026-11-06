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Amar Dedic, fichaje de verano del Newcastle United, se ha visto envuelto en una inusual investigación policial después de que lo vieran con un arco y flechas. Según se informa, varios coches de policía detuvieron al internacional con Bosnia y Herzegovina tras el aviso de un ciudadano cerca de un paraje natural de la zona.

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La policía armada intercepta a un defensa del Newcastle

El incidente se produjo el miércoles por la tarde, cuando el jugador de 24 años y un acompañante fueron vistos caminando cerca de un embalse en una zona rural de Harlow Hill. Una persona avisó a las autoridades tras ver que ambos llevaban material de tiro con arco.

Según el Daily Mail, seis coches patrulla interceptaron el vehículo de Dedic en la urbanización de Darras Hall, a unos 11 kilómetros del lugar donde había sido visto inicialmente. Los agentes interrogaron allí al internacional por Bosnia y Herzegovina antes de incautarse de los objetos.

La policía confirma la incautación del arco y las flechas

Las autoridades se apresuraron a descartar que el incidente supusiera un peligro importante para la seguridad pública. Un portavoz de la Policía de Northumbria confirmó que los agentes respondieron con rapidez al aviso recibido por la tarde.

«Poco después de las 13:55 del miércoles, recibimos un aviso de que dos hombres llevaban un arco y flechas mientras caminaban por un sendero junto al embalse de Military Road, en la zona de Harlow Hill», declaró el portavoz.

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También aclaró que la situación se resolvió sin incidentes y que no supuso un peligro para la comunidad.

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«Los agentes acudieron al lugar y posteriormente detuvieron un vehículo en la zona de Darras Hall y se incautaron de un arco y flechas», continuó el comunicado. «Por el momento, se cree que estaban destinados a un uso recreativo y que no hubo ninguna amenaza para el público. Las investigaciones continúan».

Extraña coincidencia: dos compañeros pasan por allí

Mientras la policía había detenido el vehículo, dos caras conocidas pasaron por allí en coche. El informe añade que el portero suplente del Newcastle Mark Gillespie y el exdefensa Paul Dummett llegaron por pura casualidad mientras los agentes hablaban con su compañero y se detuvieron para ofrecer ayuda.

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El extraño episodio pone el broche a unos meses movidos para Dedic. El defensa llegó a St James' Park en el reciente mercado de fichajes de verano, procedente del Benfica, el gigante portugués, en una operación de 30 millones de libras. Se desconoce qué pretendían hacer exactamente los dos hombres con el arco y las flechas antes de la intervención policial.

De nuevo centrado en la Premier League

Pese a la intervención policial y a que la investigación sigue abierta, Dedic está plenamente disponible para entrar en la convocatoria. El equipo de Matthias Jaissle viajará a la capital este sábado por la tarde para disputar un partido crucial de la Premier League contra el Fulham.

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El Newcastle necesita urgentemente un buen resultado en Craven Cottage para poner fin a una preocupante mala racha. Ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, lo que aumenta enormemente la presión sobre el equipo para conseguir los tres puntos en el oeste de Londres.