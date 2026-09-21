La lista de Zinedine Zidane para la selección de Francia apenas había quedado definida cuando recibió un nuevo golpe, después de que un segundo jugador se viera obligado a retirarse de la concentración de los galos, tras la salida de Rubin Reiser y la convocatoria de Jean Butez en su lugar.

El cuerpo técnico de la selección francesa anunció que Warren Zaïre-Emery no estará disponible para participar, debido a una lesión en el músculo aductor, y ello tras la coordinación entre el cuerpo médico de la selección y el club del Paris Saint-Germain, con pleno acuerdo entre ambas partes.

El cuerpo técnico afirmó: "Tras las conversaciones entre el cuerpo médico de la selección francesa y el club del Paris Saint-Germain, y de común acuerdo, Warren Zaïre-Emery, que sufre una lesión en el músculo aductor, no está disponible para participar con el equipo".

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Zidane decidió convocar a Maghnes Akliouche, jugador del Paris Saint-Germain, para suplir la ausencia de Zaïre-Emery, de modo que uno de los principales ausentes de la lista inicial obtiene una nueva oportunidad de sumarse a la selección francesa, según informó el sitio francés "Foot Mercato".

La ausencia de Zaïre-Emery llega en un momento poco ideal para el jugador del Paris Saint-Germain, que recientemente participó en la posición de lateral derecho durante el duelo ante el Marsella, mientras esperaba aprovechar la concentración de la selección para demostrar sus cualidades en su posición favorita en el centro del campo.

Zidane había señalado con claridad que contaba con Zaïre-Emery en el centro del campo, pero la lesión le privó de una importante oportunidad de mostrar su potencial en el rol que prefiere con la selección francesa.

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