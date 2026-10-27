El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, perdió sus contratos con dos grandes empresas chinas, después de que un vídeo difundido en el que aparece bromeando sobre el fallecido líder chino Mao Zedong desatara una amplia ola de indignación en China, en medio de acusaciones de haber ofendido los sentimientos nacionales y de haber sobrepasado los límites aceptables en el trato a los símbolos históricos.

La cadena francesa «RMC Sport» informó de que las empresas «Dongpeng» de bebidas y «Mengniu» de productos lácteos anunciaron el martes la ruptura de su colaboración con Mbappé, en respuesta a las declaraciones atribuidas a él en el vídeo difundido, que provocó una gran polémica en las plataformas de redes sociales chinas.

La empresa «Dongpeng» afirmó en un comunicado oficial que rechaza con firmeza cualquier conducta que atente contra los sentimientos nacionales, subrayando que aplica una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamientos, antes de anunciar el fin inmediato de todas las formas de colaboración con el delantero francés.

La empresa «Mengniu» emitió un comunicado similar poco después.

Una imagen satírica enciende la crisis

La crisis se remonta a un vídeo en el que aparece Mbappé hablando sobre las imágenes más satíricas que le han provocado risa en internet, señalando una imagen montada en la que su rostro fue colocado en el lugar del rostro de un personaje al que describió como un «dictador chino», en una referencia que se cree relacionada con Mao Zedong.

Los servicios de verificación digital de la agencia France-Presse no pudieron, en un principio, confirmar la autenticidad del vídeo, mientras las reacciones de indignación aumentaban tras su difusión, en medio de críticas que consideraron las declaraciones ofensivas para China y su pueblo.

Mbappé goza de una gran popularidad en China, donde los aficionados siguen con amplio interés las noticias de las estrellas mundiales del fútbol, pese a la ausencia de la selección china en el Mundial desde su única participación en la edición de 2002, pero los comentarios satíricos relacionados con figuras históricas tienen una sensibilidad especial en el país, sobre todo cuando atañen a símbolos políticos destacados.

Indignación china y peticiones para que Mbappé rinda cuentas

La noticia de la ruptura de la colaboración de la empresa «Dongpeng» con Mbappé encabezó la lista de los temas más comentados en la plataforma china «Weibo», en medio de llamamientos de algunos usuarios a emprender acciones legales contra el jugador y a exigir indemnizaciones.

Un usuario escribió que no volvería a comprar los productos de ambas empresas a menos que se emprendieran acciones legales contra Mbappé, mientras otro usuario calificó sus declaraciones de «extremadamente graves e inapropiadas», considerando que habían sobrepasado los límites aceptables.

Asimismo, el sitio deportivo chino «Dongqiudi» criticó el vídeo difundido y consideró que las declaraciones representan una ofensa a China y al pueblo chino, y hieren los sentimientos de los aficionados al fútbol en el país.