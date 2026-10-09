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Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Según Younes Mahmoud: un nuevo entrenador se acerca a la selección de Irak

Irak
Y. Mahmoud
Asian Cup
G. Arnold
Irak
Australia

antes de la Copa de Asia

La Federación Iraquí de Fútbol se dispone a reforzar el cuerpo técnico de la selección absoluta de Irak con un entrenador asistente iraquí durante el próximo periodo, en el marco de la preparación para participar en la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudí, en medio de los esfuerzos por corregir el rumbo de la selección tras la decepción en la última Copa del Golfo.

El sitio web "Al-Araby Al-Jadeed" reveló que la orientación actual consiste en nombrar a un entrenador iraquí para desempeñarse como asistente del australiano Graham Arnold, director técnico de la selección, a la espera de que los detalles se aclaren durante el próximo periodo.

Younis Mahmoud, presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, había confirmado la noche del jueves que existe la intención de incorporar un nuevo entrenador al cuerpo técnico, aclarando que la identidad del entrenador y los detalles de su incorporación se resolverán más adelante.

En un contexto relacionado, Mahmoud señaló que se celebró una reunión con el primer ministro iraquí, Ali Al-Zaidi, en la que se abordaron asuntos relativos al trabajo de la federación y las formas de apoyarla, indicando que los detalles de estas conversaciones se anunciarán a través de los medios de comunicación durante el próximo periodo.

La selección de Irak se prepara para disputar la Copa Asiática 2027, cuya celebración está prevista en Arabia Saudí entre el 7 de enero y el 5 de febrero, ya que inicia su recorrido con un enfrentamiento ante Tayikistán el 10 de enero, antes de medirse a Australia el 14 de enero y luego a Singapur el día 19 del mismo mes.

Los "Leones de Mesopotamia" esperan recuperar su equilibrio durante el torneo continental, después de despedirse de la última Copa del Golfo en la fase de grupos, tras el empate con Omán por un gol a uno, la victoria sobre Kuwait por 3-2 y luego la derrota ante Arabia Saudí por dos goles a cero.

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