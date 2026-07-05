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President Trump Signs Proclamation In Oval OfficeGetty Images News

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Según el «New York Times», Trump llamó a Infantino para pedirle que levantara la sanción a Balogun

USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup

La FIFA suspendió la sanción al delantero de EE. UU. Folarin Balogun, expulsado con roja directa tras la intervención del VAR en el partido contra Bosnia. Según el New York Times, la decisión se tomó tras una llamada de Trump a Infantino y fue confirmada por tres personas al tanto de la conversación.


Según el *New York Times*, este gesto se inscribe en los intentos de Infantino por ganarse el favor de Trump. El año pasado, la FIFA creó y entregó a Trump el «Premio de la Paz de la FIFA», justo cuando el presidente impulsaba —sin éxito— su campaña para obtener el Nobel de la Paz. La FIFA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del diario estadounidense.

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