Con una amplia sonrisa y unos auriculares para escuchar la traducción, el español Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en el municipio neerlandés de Zeist durante su presentación oficial como seleccionador de los Países Bajos.

Tras las palabras del director deportivo Nigel de Jong y del exastro Clarence Seedorf, Xavi aplaudió con calidez y luego se quitó los auriculares para agradecer a la Federación Neerlandesa, declarando, según recogió el diario neerlandés "AD": "Tengo un vínculo estrecho con este país, y siento que hoy he ingresado en la universidad del fútbol".

El técnico español añadió en su discurso inaugural: "Quiero crear aquí un espíritu de familia; tenemos que empezar a imponer el dominio y mostrar pasión. Pero estoy aquí para ganar, y lo repito de nuevo: estoy aquí solo para ganar. Creo en las capacidades de los jugadores y agradezco a todos por esta confianza; estoy completamente listo para comenzar la misión, es más, en el máximo grado de preparación".

Xavi prosiguió su intervención hablando sobre la identidad del fútbol neerlandés: "Soy extranjero, pero aprendí de esta escuela y de esta universidad cuando era jugador, y ahora quiero devolver la deuda. Siento la magnitud de la presión, pero adoro los desafíos y soy una persona que ama ganar".

Xavi se negó a entrar en los tropiezos del pasado, como el fracaso en la última Copa del Mundo en Estados Unidos y la eliminación ante Marruecos en Monterrey, al decir: "Vi muchos partidos, pero no prefiero hablar del pasado. Tengo todo el respeto por lo que hicieron Ronald Koeman y Louis van Gaal, pero estoy aquí por el futuro".

Sobre su comunicación con los integrantes de la selección, Xavi dijo: "Ya he empezado a comunicarme con los jugadores, a la cabeza de ellos el capitán Virgil van Dijk, y también Frenkie de Jong. En cuanto a la exclusión de algunos elementos de experiencia, aún no he cerrado la lista de los partidos internacionales, y estará lista en las próximas semanas".

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El exastro español recalcó su deseo de devolver el prestigio a los Países Bajos: "España posee una estructura extensa que su federación logró asentar hace años, y queremos aplicar eso aquí; mi deseo es que 18 millones de neerlandeses disfruten del fútbol que ofreceremos".

Sobre la influencia que tuvo en él la leyenda Johan Cruyff, aclaró: "Estuve en contacto permanente con Cruyff en sus últimos días. Johan siempre fue positivo, incluso durante el periodo de su enfermedad. Quiero inculcar ese espíritu directo y ayudar a mis jugadores".

En cuanto a sus planes para elegir la lista, Xavi dijo: "Mi cuerpo técnico tiene una agenda intensa para seguir al mayor número de jugadores en los próximos partidos. Los nombres y las edades no me importan en absoluto, y la puerta está abierta para quien ofrezca el mejor rendimiento. ¿Kees Smit? Sí, lo conozco y fue evaluado recientemente, y tenemos por delante tres semanas para cerrar la lista. Cuando tenía diecisiete años, Louis van Gaal me dio toda la confianza".

Y añadió: "Como técnico, no temo apoyarme en los elementos jóvenes. La cultura del fútbol neerlandés es entretenida, pero quiero conciliar el rendimiento y los resultados, pues el dominio y el balón atractivo te acercan a la victoria. Y sobre convocar a los jugadores profesionales de la Liga Saudí, digo: ¿por qué no? ¿Siguen ustedes esa liga? Tiene niveles muy fuertes".

A Xavi no le molestaron los informes que señalaron que la Federación Neerlandesa negoció con Pep Guardiola y Arne Slot antes que con él, y dijo entre risas: "¿Llegué después de Guardiola y Slot? ¡Lo importante es que estuve en el podio de coronación! No me importa en absoluto ser la tercera opción, pues este encargo es una medalla en mi pecho".

Sobre los desajustes actuales en el fútbol neerlandés, respondió: "Esa es una pregunta dirigida a Nigel de Jong, pero buscamos juntos asentar una nueva filosofía. Esperamos lograr resultados rápidos y ofrecer niveles elevados, pues los Países Bajos abundan en talentos y tenemos que elegir con precisión".

Xavi cerró sus declaraciones haciendo referencia a los objetivos lejanos: "El proyecto es a largo plazo, y nuestra clasificación para la Copa del Mundo 2030 en España me da motivaciones dobles, pero nuestra concentración inmediata está puesta actualmente en la Liga de las Naciones de Europa y en la fase de clasificación para la Eurocopa".