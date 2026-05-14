¿Seguirá Ricky van Wolfswinkel jugando al fútbol? «Me encantaría jugar allí»

Según ESPN, Ricky van Wolfswinkel, de 37 años y delantero del FC Twente, podría volver al VV Woudenberg, el club amateur de su ciudad natal.

Jugó en el Woudenberg hasta los diez años, luego pasó al Vitesse y el resto es historia.

Ahora que el dos veces internacional con la selección holandesa va a dejar el fútbol profesional, se plantea en voz alta un regreso.

No le importa que el Woudenberg juegue en la primera división: «Nunca se trató de los trofeos, sino de la gente que me rodea. La afición de Woudenberg siempre me ha seguido y apoyado».

«Siempre sentí ese apoyo y ahora quiero devolverles algo; espero aportar a los jóvenes», concluye el veterano.

Es probable que la próxima temporada lo veamos en los campos amateurs. «Llevo años diciendo que quiero retirarme en el VV Woudenberg y eso puede suceder. Voy al club todas las semanas y quiero devolverles algo».

«Me encantaría jugar allí alguna vez, con mis amigos y mi familia, cerca de casa, en la terraza. Me parece maravilloso», concluye.