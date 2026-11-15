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Erling Haaland ha dado por primera vez su valoración personal sobre el proceso financiero en curso contra su club, el Manchester City.

Tras el partido de la selección noruega contra Gales en la Liga de Naciones del sábado por la noche (3-1), en el que Haaland marcó un gol y dio la asistencia de otro, el delantero fue preguntado en TV 2 Sport por la situación actual de los Citizens.

«Es una pregunta que me cuesta responder. Se trata de un litigio», explicó. Además, durante el periodo en el que se acusa a los Skyblues de haber infringido diversas normas financieras, él todavía no vestía la camiseta del City: «Eso fue solo entre 2009 y 2018, así que… En 2009, creo que jugué en el Bryne FK en 2010, 2011, 2012 y 2013. ¿Seguimos?».

Todo este asunto es una cuestión «entre la Premier League y el Manchester City», añadió Haaland. «Se está tratando ante un tribunal. ¿Debo responder a eso? No lo sé. Es un poco difícil responder cuando en realidad no sé mucho al respecto».

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Él, personalmente, ni siquiera se ha ocupado de las acusaciones. «Me concentro en rendir para el Manchester City, un club con el que firmé un contrato de cinco años en 2022 y otro de nueve años y medio a finales de 2024». Haaland recalcó también que sigue estando «feliz» de ser jugador del Manchester City.

Getty Images

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¿De qué se acusa al Manchester City en el escándalo financiero?

El Manchester City fue declarado culpable en septiembre de 114 de los 115 cargos por infringir las normas financieras en el «juicio futbolístico del siglo». Las acusaciones se centran en las prácticas empresariales de los multimillonarios propietarios del club, procedentes de Abu Dabi, que se hicieron con el City en 2008.

Al Manchester City se le imputan 80 infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018, además de otras 35 por falta de cooperación en una investigación de la Premier League.

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En concreto, el caso gira, entre otras cosas, en torno a unos correos electrónicos supuestamente intercambiados entre altos cargos del City. Estos indicarían que el club había inflado artificialmente los ingresos por patrocinio de Etihad, la aerolínea de Abu Dabi controlada por el Estado, y de la empresa de telecomunicaciones Etisalat al declarar como ingresos ordinarios inversiones directas del Abu Dhabi United Group. Otros documentos apuntaban a la existencia de pagos no contabilizados oficialmente al entonces entrenador Roberto Mancini, encubiertos como honorarios de asesoría de un club de Abu Dabi.

Todavía no está nada claro qué sanción podría recibir el Manchester City por todo ello. En el peor de los casos, los Skyblues probablemente se verían obligados a descender de la Premier League. En ese escenario, podría quedar en entredicho el futuro de algunas estrellas del club, entre ellas Haaland.

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Sin embargo, el club ya ha iniciado un proceso de apelación que, con toda probabilidad, se prolongará hasta enero de 2027, antes de que se dicte una sentencia definitiva.