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Morgan Gibbs-White ha lanzado un mensaje de unión a la afición del Nottingham Forest y ha asegurado que la plantilla está plenamente comprometida con su nuevo entrenador tras la emocionante victoria por 3-2 ante el Chelsea. El resultado aumenta la presión sobre Xabi Alonso, cuyo equipo encadenó su tercera derrota en la Premier League en una noche lluviosa en el City Ground.

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Gibbs-White llama a la unión en la nueva etapa del Forest

El capitán del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, fue el protagonista de la noche del viernes: marcó dos goles para asegurar tres puntos vitales en condiciones difíciles. El centrocampista elogió enseguida el planteamiento táctico bajo la nueva dirección del club y recalcó que el equipo está dispuesto a superar las dificultades inevitables de un cambio de entrenador a mitad de temporada.

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, el internacional inglés habló del ambiente especial del City Ground bajo los focos y destacó cómo el equipo estuvo a la altura pese al mal tiempo.

«Así son las noches en esta ciudad. Partidos nocturnos, lluvia, mal tiempo, pero sacamos el trabajo adelante. Lo hablamos antes del partido: es un campo difícil para los visitantes, especialmente cuando presionamos con intensidad al rival que tiene el balón. Aguantamos y sacamos el trabajo adelante. Siempre va a haber momentos de tensión. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un entrenador nuevo, seguimos a su lado y no todo va a salir bonito. Pero hay que disfrutar de momentos como este», explicó Gibbs-White a la cadena.

Una lección táctica tumba a un Chelsea en apuros

El partido comenzó a un ritmo frenético y el Forest se adelantó gracias a una brillante acción individual. Igor Jesus silenció a los aficionados visitantes a los cinco minutos con un disparo espectacular que marcó el tono de la noche.

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Gibbs-White amplió la ventaja de penalti poco después del descanso. Aunque el suplente del Chelsea Emmanuel Emegha marcó dos veces para mantener vivo el partido, un segundo gol del capitán del Forest resultó decisivo. Gibbs-White elogió especialmente a sus compañeros y destacó la calidad de los balones que recibió durante los noventa minutos.

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Sobre el primer gol, comentó: «Fue un golazo, increíble. Me alegré mucho por él». También tuvo palabras de elogio para Xaver Schlager, cuya visión de juego propició la asistencia del gol de la victoria en la segunda mitad. «Fue increíble. Ya lo ha hecho varias veces en los entrenamientos. Yo siempre intento hacer esos desmarques», añadió.

La victoria aleja aún más al Forest de la zona de peligro, mientras que el Chelsea queda octavo en la clasificación de la Premier League tras este nuevo revés a domicilio.

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El Chelsea sufre una derrota histórica en el City Ground

Para Xabi Alonso y el Chelsea, el resultado confirma una preocupante racha de malos resultados y fragilidad defensiva. Pese a los esfuerzos de Emegha por rescatar un punto con un cabezazo bien dirigido al final del partido, el club londinense no encontró el empate en el tiempo añadido.

La derrota tiene un importante valor histórico: es la primera vez que el Chelsea pierde a domicilio ante el Nottingham Forest desde 1997. Prolonga una racha desastrosa para el Chelsea, que no ha sumado ni un punto en sus tres últimos partidos de liga mientras sigue sin encontrar la regularidad.

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Las cifras son preocupantes para la directiva de Stamford Bridge: el equipo ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Premier League. Esta mala racha liguera, sumada a su reciente eliminación de la Carabao Cup, ha dejado al club tocado antes de afrontar un diciembre cargado de compromisos.