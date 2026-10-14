Seedorf quiere llevar al Corinthians a un exdelantero de la selección de Países Bajos: «Sí, hemos hablado»

Clarence Seedorf fue presentado el miércoles por la noche (hora de los Países Bajos) como nuevo entrenador del Corinthians. Por esas mismas horas, Sky informó de que Seedorf quiere incorporar a su cuerpo técnico como asistente a Jimmy Floyd Hasselbaink, excompañero suyo en la selección neerlandesa. El exdelantero confirmó la noticia a la cadena.

«Sí, me llamó», dijo Hasselbaink en referencia a Seedorf. «Por supuesto, lo conozco muy bien. Jugué con él. Ayer voló de Madrid a São Paulo».

«Sí, hemos hablado y sí, hay algo de cierto en la noticia. Es algo que tengo que pensar. Quiero volver a entrenar».

Hasselbaink, que ahora tiene 54 años, trabajó como entrenador principalmente en la década pasada. Fue asistente en el Nottingham Forest y entrenador principal en el Royal Antwerp, el Burton Albion, el QPR, el Northampton y, de nuevo, el Burton.

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Poco menos de un año después de su salida del Burton, fichó en marzo de 2023 por la FA como asistente del seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate. Con esa selección llegó a la final de la Eurocopa de 2024 a costa de la selección neerlandesa.

Hasselbaink dejó la FA en agosto de 2024 y desde entonces no ha vuelto a trabajar como entrenador. «Pero todavía no es inminente», añadió sobre el interés concreto del Corinthians.

«Tengo que pensarlo, pero es cierto que hemos hablado. Dejémoslo ahí», concluyó el exdelantero del Boavista, el Atlético de Madrid y el Chelsea, entre otros clubes. Hasselbaink disputó 23 partidos internacionales con la selección neerlandesa, en una época en la que los aficionados neerlandeses disfrutaban de un delantero de primer nivel tras otro.



