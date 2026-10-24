Xabi Alonso, director técnico del Chelsea, considera que la Premier League ha experimentado una gran evolución durante los últimos años, después de que se redujeran las diferencias entre los grandes clubes y el resto de los competidores, y aumentara el nivel físico y táctico de los jugadores.

El entrenador español explicó, durante una larga entrevista con Jamie Carragher, su excompañero en el Liverpool y actual analista de la cadena «Sky Sports», que los equipos se han vuelto más completos, y que ya es raro encontrar jugadores que carezcan de preparación física, en un momento en el que la dificultad de los partidos ha aumentado debido a la diversidad de soluciones tácticas.

Alonso señaló que todavía se está adaptando al ritmo de la competición, pese a conocer bien su ambiente durante su etapa como jugador, y subrayó que enfrentarse a los rivales se ha vuelto más complejo, ya sea en la presión o en las transiciones ofensivas y defensivas.

No obstante, insistió en que el ambiente de la afición sigue siendo una de las características más destacadas de la Premier League, citando los enfrentamientos ante el Everton y el Fulham, que le devolvieron la sensación de la singularidad de los estadios ingleses en comparación con sus experiencias en Alemania y España.

Y añadió que la presión sobre el rival ya no basta para obligarlo a enviar balones largos, como ocurría antes, pues los equipos son ahora más capaces de superar la presión y cambiar sus métodos, lo que obliga a los entrenadores a determinar con precisión el momento y los espacios de la presión y a estar preparados para múltiples escenarios.

El secreto de la superioridad de España: un sistema que forja generaciones

Al hablar del éxito del fútbol español, Alonso afirmó que la superioridad no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de un proyecto integral que se extendió durante cerca de dos décadas, basado en el desarrollo de los jugadores desde las categorías de edad más tempranas.

Citó al entrenador Luis de la Fuente, que trabajó durante mucho tiempo dentro del sistema de las selecciones juveniles, lo que le otorgó un conocimiento profundo de los talentos españoles y contribuyó a construir generaciones que se acostumbraron a jugar juntas y se desarrollaron gradualmente hasta alcanzar los más altos niveles.

También elogió el papel de los clubes en el descubrimiento y el perfeccionamiento de los talentos, refiriéndose a la Real Sociedad, a la que pertenece, como un modelo de atención a los jóvenes y de darles la oportunidad, además de su admiración por el trabajo que se está llevando a cabo dentro del Chelsea para desarrollar a los elementos jóvenes.

En cuanto a la selección inglesa, Alonso expresó su convicción de que el equipo va por el buen camino bajo el mando de Thomas Tuchel, pero que necesita dar un paso adicional para aprovechar la calidad de sus jugadores y competir por los títulos.

Rodri y Busquets: la inteligencia por delante de la fuerza física

Alonso considera que imponer el control en los grandes partidos requiere jugadores de alto nivel, que posean capacidades técnicas y mentales excepcionales, subrayando que la rapidez de pensamiento puede superar a veces a la rapidez física.

Citó a Rodri, que destaca por su capacidad para leer las situaciones y adelantarse a sus rivales un paso, gracias al entrenamiento y a la adquisición de los hábitos correctos, y también recordó la experiencia de Sergio Busquets, que compensó la limitación de su velocidad física con su inteligencia y su capacidad para leer el juego y controlar su ritmo.

Explicó que este tipo de jugadores encarna la filosofía del fútbol español, que se centra en la comprensión colectiva y la toma de decisiones, en lugar de depender únicamente de las habilidades individuales y la fuerza física.

Mourinho, Ancelotti, Benítez y Guardiola: los secretos de la formación del entrenador

La filosofía de entrenador de Alonso no se formó al margen de sus experiencias como jugador, pues se benefició de trabajar bajo el mando de un grupo de los más destacados entrenadores del fútbol europeo, y aprendió de cada uno de ellos aspectos que contribuyeron a formar su personalidad.

Explicó que su experiencia con Rafa Benítez le otorgó una base táctica importante, mientras que trabajar con José Mourinho y Carlo Ancelotti en el Real Madrid le ayudó a desarrollar su mentalidad competitiva y a comprender los requisitos del éxito en los más altos niveles.

En cuanto a su experiencia con Pep Guardiola en el Bayern de Múnich, la describió como algo parecido a una etapa de posgrado tras terminar la universidad, después de que trabajar con el entrenador español le permitiera profundizar en los detalles del entrenamiento y la preparación de los partidos.

Alonso reveló que empezó a pensar seriamente en el entrenamiento al acercarse el final de su carrera como jugador, y se esforzó por entender las razones del éxito de los equipos con los que trabajó, además de que habló con Ancelotti y Guardiola sobre su interés por este ámbito, recordando la invitación de Ancelotti para dirigir unas palabras a los jugadores durante el periodo de preparación de la temporada.

La filosofía de Alonso: el control no significa rigidez

Alonso afirmó que la construcción de su personalidad como entrenador empezó por pensar en cómo comunicarse con los jugadores y afrontar las decisiones difíciles, especialmente dejar fuera a algunos elementos del once titular, considerando que aceptar estas responsabilidades es una parte esencial de la profesión.

En el plano técnico, hizo del control un eje principal de sus ideas, ya sea controlando el ritmo del partido, logrando el equilibrio entre las líneas, o ajustando las distancias entre los jugadores.

Pero el entrenador español no se aferra a sus ideas de forma rígida, sino que considera que el éxito requiere adaptar el estilo a las posibilidades del equipo y a las circunstancias de la competición.

Citó su experiencia con el Bayer Leverkusen, cuando se vio obligado a cambiar su enfoque durante una etapa difícil, dando prioridad a recuperar el equilibrio y lograr resultados en lugar de centrarse únicamente en ofrecer un fútbol bonito.

El equipo se apoyó entonces en mayor medida en la organización defensiva y los contraataques, lo que le ayudó a competir y a llegar a las semifinales de la Europa League.

Alonso concluyó su visión subrayando que tener una filosofía clara no basta por sí solo para alcanzar el éxito, pues el entrenador necesita leer la realidad y tomar las decisiones adecuadas, incluso si se ve obligado a renunciar a algunas de sus ideas ideales con el fin de construir un equipo capaz de competir.



