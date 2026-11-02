¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
Norwich City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

Sebastien Bassong, exestrella de la Premier League, multado por no pagar un trayecto de metro de 7 libras con un abono caducado

Sigue a GOAL en Google

El exdefensa de la Premier League Sebastien Bassong ha sido obligado a pagar cientos de libras en multas y costas tras ser sorprendido viajando sin un billete válido en el metro de Londres. El exinternacional camerunés fue interceptado en la estación de St Paul’s después de viajar desde el norte de Londres con un abono de transporte que no era suyo.

Anuncios

Los detalles del impago del billete en la estación de St Paul's

Bassong, que tuvo una exitosa carrera en la máxima categoría del fútbol inglés en clubes como el Tottenham Hotspur y el Newcastle United, se ha visto envuelto en problemas legales por una infracción menor en el transporte público. El exfutbolista, de 40 años, fue sorprendido cuando intentaba evitar el pago de un billete de 7 libras en el metro de Londres. Los documentos judiciales revelaron que el incidente ocurrió en mayo, cuando un empleado de Transport for London lo vio en la estación de St Paul's. El empleado observó cómo el exdefensa pasaba por los tornos pegado a un acompañante para no pagar el trayecto desde Arnos Grove.

La situación se complicó cuando se pidió a Bassong que mostrara un billete válido para el trayecto. En lugar de una Oystercard ordinaria o un medio de pago sin contacto, presentó un pase para personas designadas por empleados. La inspectora de control de ingresos Adebukola Anifowose declaró ante el tribunal que vio al francés «fingir que pasaba una Oystercard guardada en una cartera blanca antes de cruzar el torno ancho pegado a otro hombre».

Según el Daily Mail, las comprobaciones realizadas en el sistema de TfL confirmaron rápidamente que el pase no estaba registrado a nombre de Bassong y que no se había utilizado de forma legítima desde octubre de 2025.

Dificultades personales y consecuencias legales

Las investigaciones posteriores sobre el origen del pase revelaron que pertenecía a la exnovia del hombre con el que Bassong viajaba en ese momento. Según se informó, el amigo explicó a los empleados que intentaba ayudar a la antigua estrella de la Premier League a superar una etapa difícil.

Anuncios
Anuncios

Se comunicó al tribunal que Bassong «atravesaba dificultades económicas y personales debido a un divorcio y al desempleo», lo que llevó a la decisión de utilizar el pase de transporte de forma ilícita. Pese a la explicación de sus circunstancias personales, el procedimiento judicial siguió adelante después de que Bassong no respondiera a la notificación inicial de la acusación enviada a su domicilio en el norte de Londres.

Related Topics

El caso acabó tramitándose en el Tribunal de Magistrados de Wimbledon el 30 de octubre mediante el procedimiento de juez único, que permite resolver casos a puerta cerrada sin una vista pública completa. Bassong no presentó una declaración formal sobre el cargo de utilizar la red ferroviaria sin un billete válido. El magistrado Graham Burbage declaró culpable al exjugador y le impuso varias sanciones económicas.

El recuerdo de una carrera destacada

El incidente contrasta marcadamente con los momentos más destacados de la carrera profesional de Bassong, que en su día fue uno de los defensas más cotizados de la Premier League. En 2009 fichó por el Tottenham Hotspur por 8 millones de libras tras destacar en el Newcastle United. Durante su etapa en White Hart Lane, marcó en su debut contra el Liverpool y participó en las campañas del club en la Champions League de la UEFA. También logró éxitos importantes en el Norwich City, donde fue elegido mejor jugador de la temporada del club en 2013, una muestra de su importancia para los equipos en los que jugó durante sus mejores años.

Anuncios

Desde que se retiró del fútbol profesional, Bassong se ha dedicado a dar charlas motivacionales y al entrenamiento, y dirige su propio negocio, orientado a ayudar a otras personas a desarrollar su potencial. Sin embargo, este reciente episodio judicial pone de relieve las dificultades que ha afrontado desde que dejó de jugar. Con 15 partidos internacionales con la selección de Camerún y una amplia experiencia en la liga más seguida del mundo, Bassong sigue siendo una figura conocida para muchos aficionados al fútbol.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”