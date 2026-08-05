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Sean SteurGetty
Jonathan van Haaster

Traducido por

Sean Steur y Sven Botman tendrán en el Newcastle United a un exitoso entrenador alemán

Newcastle
M. Jaissle
E. Howe
S. Steur
S. Botman

Matthias Jaissle fue presentado este miércoles como sucesor de Eddie Howe en el Newcastle United. El técnico de 38 años llega procedente del Al-Ahli saudí y firma un contrato de cuatro años en St. James' Park.

Howe decidió marcharse este verano del Newcastle tras casi cinco años. El inglés llevó a The Magpies a grandes éxitos, entre ellos varias clasificaciones para la Liga de Campeones y también la Copa de la Liga en 2025, el primer título del club desde 1955.

Tras la salida de las estrellas Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) y Anthony Gordon (FC Barcelona), los medios británicos informaron de que Howe no estaba satisfecho con la decisión de la directiva del club de venderlos.

Howe sacó entonces sus conclusiones y ahora será relevado por Jaissle, que logró grandes éxitos en el Al-Ahli. Así, llevó a ese club a conquistar la Liga de Campeones de la AFC tanto en 2025 como en 2026.

El Newcastle ha pagado el precio exigido por el Al-Ahli, equivalente a once millones de euros, y Jaissle dirigirá el lunes por primera vez un partido (no oficial), cuando se enfrente en Mestalla al Valencia. El alemán tendrá a sus órdenes a los neerlandeses Sean Steur y Sven Botman.

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«Cuando el Newcastle United se cruza en tu camino, prestas atención», contó Jaissle en los canales del club. «La ambición del club, la visión de futuro y las oportunidades que se vislumbran hicieron de este un lugar increíblemente atractivo para estar».

«He seguido muy de cerca la evolución del club en los últimos años y el progreso que se ha logrado está claramente a la vista de todos. Tengo muchísimas ganas de afrontar el futuro. Creo plena y absolutamente en este proyecto, en la ambición y en el rumbo que ha tomado el club».

«Hay una visión clara, un liderazgo fuerte y una plataforma excepcional sobre la que construir», afirmó Jaissle, que antes de su etapa en Arabia Saudí trabajó en el Red Bull Salzburgo y llevó a ese club al campeonato de la liga austríaca tanto en 2022 como en 2023.

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