Matthias Jaissle fue presentado este miércoles como sucesor de Eddie Howe en el Newcastle United. El técnico de 38 años llega procedente del Al-Ahli saudí y firma un contrato de cuatro años en St. James' Park.

Howe decidió marcharse este verano del Newcastle tras casi cinco años. El inglés llevó a The Magpies a grandes éxitos, entre ellos varias clasificaciones para la Liga de Campeones y también la Copa de la Liga en 2025, el primer título del club desde 1955.

Tras la salida de las estrellas Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) y Anthony Gordon (FC Barcelona), los medios británicos informaron de que Howe no estaba satisfecho con la decisión de la directiva del club de venderlos.

Howe sacó entonces sus conclusiones y ahora será relevado por Jaissle, que logró grandes éxitos en el Al-Ahli. Así, llevó a ese club a conquistar la Liga de Campeones de la AFC tanto en 2025 como en 2026.

El Newcastle ha pagado el precio exigido por el Al-Ahli, equivalente a once millones de euros, y Jaissle dirigirá el lunes por primera vez un partido (no oficial), cuando se enfrente en Mestalla al Valencia. El alemán tendrá a sus órdenes a los neerlandeses Sean Steur y Sven Botman.

«Cuando el Newcastle United se cruza en tu camino, prestas atención», contó Jaissle en los canales del club. «La ambición del club, la visión de futuro y las oportunidades que se vislumbran hicieron de este un lugar increíblemente atractivo para estar».

«He seguido muy de cerca la evolución del club en los últimos años y el progreso que se ha logrado está claramente a la vista de todos. Tengo muchísimas ganas de afrontar el futuro. Creo plena y absolutamente en este proyecto, en la ambición y en el rumbo que ha tomado el club».

«Hay una visión clara, un liderazgo fuerte y una plataforma excepcional sobre la que construir», afirmó Jaissle, que antes de su etapa en Arabia Saudí trabajó en el Red Bull Salzburgo y llevó a ese club al campeonato de la liga austríaca tanto en 2022 como en 2023.