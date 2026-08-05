Matthias Jaissle fue presentado este miércoles como sucesor de Eddie Howe en el Newcastle United. El técnico, de 38 años, llega procedente del Al-Ahli saudí y ha firmado un contrato de cuatro años en St. James' Park.

Howe decidió marcharse este verano del Newcastle tras casi cinco años. El inglés llevó a los Magpies a grandes éxitos, entre ellos varias clasificaciones para la Liga de Campeones y también la Copa de la Liga en 2025, el primer título del club desde 1955.

Tras la salida de los jugadores estrella Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) y Anthony Gordon (FC Barcelona), los medios británicos informaron de que Howe no estaba satisfecho con la decisión de la directiva del club de venderlos.

Howe tomó entonces la decisión de marcharse y ahora será relevado por Jaissle, que cosechó grandes éxitos en el Al-Ahli. Así, condujo a ese club a ganar la Liga de Campeones de la AFC tanto en 2025 como en 2026.

El Newcastle ha pagado el precio exigido por el Al-Ahli, equivalente a once millones de euros, y Jaissle dirigirá el lunes por primera vez un partido (no oficial), cuando se enfrente al Valencia en Mestalla en un amistoso. El alemán se encontrará con los neerlandeses Sean Steur y Sven Botman.

"Cuando el Newcastle United se cruza en tu camino, le prestas atención", contó Jaissle en los canales del club. "La ambición del club, la visión de futuro y las oportunidades que se presentan hacían de este un lugar increíblemente atractivo para estar".

"He seguido muy de cerca el desarrollo del club en los últimos años y el progreso que se ha logrado es evidente para todos. Tengo muchísimas ganas de afrontar el futuro. Creo plenamente y sin reservas en este proyecto, en la ambición y en el rumbo que sigue el club".

"Hay una visión clara, un liderazgo fuerte y una plataforma excepcional sobre la que construir", afirmó Jaissle, que antes de su etapa en Arabia Saudí trabajó en el Red Bull Salzburgo y guio a ese club al campeonato de liga austríaco tanto en 2022 como en 2023.