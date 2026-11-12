Sean Steur protagonizó el pasado verano un traspaso millonario del Ajax al Newcastle United. El centrocampista de 18 años se ha incorporado de nuevo esta semana a la selección sub-21 de Países Bajos, que afronta una eliminatoria crucial a doble partido. Voetbalzone habló con el jugador de Volendam durante la atención a los medios en Zeist.

En el hotel habitual de la selección sub-21 neerlandesa, Steur aparece junto a Ruud Nijstad, de su misma edad. Cuando los dos terminan de reírse, la entrevista puede comenzar. «Siempre es bonito volver aquí. Vamos a jugar dos partidos importantes, así que tenemos mucho por delante».

La selección sub-21 de Países Bajos se medirá en este parón de selecciones a la de Dinamarca en los play-offs. Ambos países se disputarán, en una eliminatoria a doble partido, una plaza para la Eurocopa de 2027, que se celebrará el próximo verano en Albania y Serbia.

Pronto queda claro que Steur todavía no ha adoptado el acento geordie. «Cuando estoy en Newcastle, sigo hablando bastante neerlandés. Llamo mucho a los chicos de aquí y a mis padres. Sven Botman también es neerlandés, claro. Aun así, se agradece poder hablar todo el tiempo en mi idioma».

«Pensaba que hablaba inglés muy bien... Pero ahora sí tengo un buen nivel. Por el acento de allí, al principio a veces tenía que pedir que me repitieran algunas cosas. Ahora va mucho mejor», dice Steur entre risas.

La selección sub-21 de Países Bajos

Pese a lo mucho que hay en juego la próxima semana, Steur no percibe nerviosismo en el grupo de la sub-21 neerlandesa. «No, mantenemos la calma. Por supuesto, sabemos que tenemos que ganar. Ya hemos completado un buen entrenamiento y noto que todos están motivados. Aun así, no siento nervios ni una presión extra. Sabemos lo que tenemos que hacer».

Steur tiene aún más ganas de clasificarse para la Eurocopa juvenil. «Otros chicos ya han ganado una Eurocopa juvenil, pero para mí sería la primera vez en una fase final... Es algo bonito que esperar. Es muy importante que Países Bajos esté allí. Todos aquí lo queremos».

En la selección sub-21, Steur pasa mucho tiempo con Nijstad. «Ruud y yo nos reímos mucho juntos. Lo conozco desde hace unos años y siempre hemos tenido una relación muy buena. Por eso me alegra estar aquí con él».

Las horas libres en Zeist se dedican sobre todo a los juegos. «Jugamos al billar, al ping-pong y al rummikub. ¿Ruud dice que me gana a menudo al FIFA? Luego puedo enseñar un vídeo en mi teléfono que demuestra algo muy distinto de lo que dice. ¡De verdad que nunca he perdido contra él!».

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Un fichaje que dio que hablar

Hablando de FIFA: desde este año, la tarjeta de Steur en el popular modo de juego Ultimate Team luce el logo de la Premier League, un paraíso para los futbolistas. Steur sigue contento con su llegada al Newcastle United. «Me he adaptado bien y estoy muy a gusto. Es una competición preciosa y un club fantástico, con una afición increíble».

Según el adolescente, las diferencias entre el Ajax y el Newcastle United no son grandes. «Al fin y al cabo, sigue siendo fútbol. Creo que la mayor diferencia está en la propia competición. Es un poco más intensa, tanto físicamente como en cuanto a velocidad».

«Cualquiera puede verlo también por televisión. Todo es un poco más extremo. A mí eso me gusta mucho. Es una de las razones por las que di ese paso», afirma Steur, que sigue plenamente convencido de su decisión. «¡Al cien por cien!».

Steur no siente una presión extra por la elevada cifra de su traspaso. «Creo que mi precio, tal como está el fútbol hoy en día, tampoco es para tanto. Por supuesto, es mucho dinero por un chico de 18 años, pero se ve en todas partes que se pagan cantidades enormes».

«Yo no lo veo de esa manera. Intento desarrollarme lo mejor posible y rendir lo mejor posible. En realidad, nunca me he preocupado por eso», señala Steur.

Botman, de 26 años y que representó a la selección sub-21 neerlandesa en doce ocasiones, ha ayudado a Steur a instalarse en Inglaterra. «Por suerte, Sven y yo nos llevamos muy bien. Es un gran tipo y, al principio, me explicaba las cosas cuando no entendía algo».

Los aficionados del Newcastle United hablan tan bien de Steur que consideran que merece más minutos. Él, por su parte, mantiene la calma. «Siempre es bonito que los aficionados estén contentos contigo. A mí me toca conseguir que siga siendo así».

«Cada partido con el Newcastle es muy especial, sobre todo con esa afición. Especialmente en St James’ Park. Creo que el ambiente allí nunca dejará de emocionarme. Estoy muy agradecido por ello», dice Steur con orgullo.

La selección de Países Bajos

Steur ha cumplido su sueño de jugar en la Premier League, pero sus ambiciones van más allá. En Italia, el centrocampista de 17 años Riccardo Cassano, del Como, puede aspirar a jugar con la selección absoluta durante este parón de selecciones, aunque todavía tiene pendiente su debut oficial como profesional.

Steur tiene bastante más experiencia en ese sentido, pero mantiene la paciencia. «La selección absoluta de Países Bajos es, por supuesto, el sueño de cualquier jugador de la sub-21, así que también es el mío. Es un objetivo, desde luego, pero no soy de los que miran demasiado lejos, porque creo que no sirve de mucho».

«Simplemente intento desarrollarme lo mejor posible como jugador y, con el tiempo, me gustaría conseguirlo», recalca Steur, que sabe lo que necesita. «Jugar mucho, hacerme más fuerte y adquirir algo más de experiencia».

Por ahora, toda la atención está puesta en los play-offs contra la selección sub-21 de Dinamarca. Steur tiene un objetivo claro: «¡Este parón de selecciones solo habrá sido un éxito si vamos a la Eurocopa!».

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