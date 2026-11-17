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Sean Steur se muestra muy crítico con Países Bajos sub-21. Según el centrocampista, el equipo del seleccionador Michael Reiziger jugó con fuego en el partido de repesca que perdió por 2-3 ante Dinamarca sub-21.

Países Bajos sub-21 llegó a ir perdiendo por 0-2 y 1-3 en Almere y se mostró nerviosa en varios momentos. Los goles de Thom van Bergen y Devin Haen acabaron dando a la selección neerlandesa el billete para la Eurocopa.

«El comienzo fue increíblemente malo. Es muy distinto jugar al fútbol cuando sabes que vas ganando 3-0. Es difícil, aunque pienses que va a ser muy fácil», lamentó Steur tras el partido en ESPN.

Durante el encuentro, Steur temió que se cumpliera el peor escenario: quedarse fuera de la Eurocopa. «No quieres acabar en internet por algo así. Sobre todo porque juegas en casa. No sería nada bueno para nuestra imagen».

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El capitán Givairo Read tampoco está satisfecho. «No ganamos ningún duelo, Dinamarca tuvo mucha más intensidad y estuvo mucho más atenta. Eso no puede pasar. Es un partido a todo o nada».

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Read está aliviado de que Países Bajos sub-21 reaccionara y finalmente vaya a la Eurocopa. «Desde luego que estoy aliviado. Lo hemos puesto muy emocionante, pero tenemos el billete. Creo que hemos luchado como una gran familia, así que estoy contento por eso».

La Eurocopa se disputará del 16 de junio al 3 de julio de 2027 en Albania y Serbia.

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El sorteo de la fase final del próximo verano tendrá lugar el 29 de noviembre. La ceremonia se celebrará en Belgrado.