La Sport Bild ha desvelado más detalles sobre la renovación contractual del joven de 19 años, que, según esto, también podría repercutir positivamente en su cuenta bancaria de nuevo en un futuro próximo por varios factores.

Poco después de anunciarse el sorprendente giro, ya se había filtrado que en el contrato de El Mala, ahora vigente hasta 2031, no se incluyó ninguna cláusula de rescisión. Su salario, según se dice, se habría duplicado hasta rondar los tres millones de euros. Además, recibió, como en su día Lukas Podolski, el dorsal 10. Según el informe de Sport Bild, a corto o largo plazo entrará aún más dinero para la parte del jugador.

Según esa información, Sabrina, la madre de El Mala, que este verano lideró las negociaciones sobre el futuro de su hijo y también rechazó al Brentford FC pese a un acuerdo entre ambos clubes, negoció una participación del cinco por ciento en una futura venta. Es decir: si un club pone sobre la mesa 50 millones de euros el próximo verano, la cifra que el FC exigía como precio fijo, El Mala y su familia cobrarían 2,5 millones de euros. En caso de un traspaso de 100 millones de euros, algo que no se puede descartar dada la capacidad económica de la Premier League cuando se trata de atacantes tan talentosos, serían cinco millones de euros.

¿Puede Said El Mala dejar el 1. FC Köln el próximo verano?

Sin embargo, Thomas Kessler, director deportivo, desmintió claramente al margen del partido de Copa ante los Würzburger Kickers (2:1) los rumores de que el Colonia no le pondría obstáculos si un gran club llamara a su puerta el próximo verano: "Está marcado por la confianza. Todas las conversaciones estuvieron marcadas por la confianza. Y al final tampoco existe un pacto de caballeros en este caso, ni tampoco una cláusula de rescisión". No obstante, ante una oferta adecuada, una salida un año después de la renovación no estaría en absoluto descartada.

Como ya informó hace pocos días el Kölner Stadt-Anzeiger, la parte del jugador también se aseguró una especie de prima de firma de 500.000 euros, que, sin embargo, no se abonará de una sola vez, como es habitual. En su lugar, se pagará en cada año en el que El Mala vista la camiseta del Colonia. También se vislumbran más ingresos mediante un contrato privado con REWE, patrocinador principal del FC. La empresa, cuyo jefe Lionel Souque forma parte del consejo de supervisión de los Geißböcke, aparentemente ha firmado un contrato privado con El Mala.

Según informaciones de Sport Bild , el plan sería promocionar al adolescente de forma tan destacada como a Jamal Musiala y Thomas Müller, siempre que se convierta en internacional. Si El Mala no sufre ninguna lesión en torno al arranque de la temporada, eso podría ocurrir ya en la próxima pausa de selecciones. A mediados de septiembre, el nuevo seleccionador Jürgen Klopp dará a conocer su primera convocatoria. El Mala ya era considerado candidato para la lista mundialista de Julian Nagelsmann, pero finalmente no se concretó. Lo que causó incomprensión fue, sobre todo, que Nagelsmann, tras la lesión de Lennart Karl, llamara a filas al centrocampista Assan Ouedraogo, y no a El Mala, para sustituir al extremo.

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¿Por qué Said El Mala no fichó por el BVB?

El ascenso a internacional también habría estado ligado a un aumento de su valor de mercado, algo de lo que, por supuesto, el BVB también era consciente. También por eso, el Borussia Dortmund no dudó en convertir a El Mala en su fichaje récord. Incluidos los bonus, según coinciden varios informes periodísticos, había más de 50 millones de euros sobre la mesa. Sin embargo, los de Colonia rechazaron la propuesta porque insistían en una cantidad fija de 50 millones de euros. Inmediatamente después, también el Leipzig, que quería fichar a El Mala como sucesor de Yan Diomande, se estrelló contra el FC. Según se informa, el RB incluso ofreció algo más que el BVB, pero aun así se mantuvo el veto del Colonia.

El Mala también puede seguir disfrutando de la compañía de su hermano Malek, que hasta ahora jugaba en el segundo equipo. Su contrato también habría sido ampliado de forma anticipada hasta 2031 como parte del acuerdo: así, los hermanos siguen estando disponibles solo en pack doble, algo que también sería un factor importante en la planificación de futuro de ese talento excepcional.