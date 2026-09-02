El Real Betis anunció este miércoles la incorporación oficial del centrocampista español Dani Ceballos con un contrato que se extiende hasta el verano de 2029, para regresar al club que vio sus inicios nueve años después de su marcha al Real Madrid.

El regreso de Ceballos llega en un momento apasionante, ya que podría marcar su debut con la camiseta del Betis ante su exequipo, el Real Madrid, cuando el club andaluz reciba al conjunto merengue la próxima noche del viernes, en el marco de la cuarta jornada de LaLiga.

El Betis confirmó, a través de su web oficial, que Ceballos firmó un contrato por tres temporadas, tras una brillante trayectoria con el Real Madrid en la que se coronó con 3 títulos de la Liga de Campeones de Europa y dos títulos de LaLiga, además de varios trofeos nacionales y continentales, y también se proclamó campeón de la FA Cup con el Arsenal durante su etapa de cesión en el equipo londinense.

El duelo del viernes tiene un carácter especial para Ceballos, que vivió una temporada complicada con el Real Madrid bajo la dirección del exentrenador Álvaro Arbeloa, después de quedar progresivamente fuera de sus planes deportivos.

Informaciones del diario español "Marca" señalaron que la relación entre ambas partes llegó a un punto muerto tras una tensa reunión en la ciudad deportiva, en la que Ceballos pidió no volver a hablar con el entrenador hasta el final de la temporada, antes de ser excluido de la lista del equipo en el enfrentamiento ante el Betis la pasada temporada, lo que reforzó las especulaciones sobre el fin de su futuro en el club blanco.

Asimismo, informaciones periodísticas indicaron que Arbeloa justificó la exclusión del jugador diciendo que solo convoca a los futbolistas que considera adecuados, mientras que medios de comunicación españoles aseguraron que la discrepancia entre el entrenador y el jugador fue una de las principales razones detrás del alejamiento de Ceballos de la participación en los últimos meses de la temporada, antes de su marcha definitiva del Real Madrid este verano.

Ahora Ceballos tiene una cita con su primera prueba vistiendo la camiseta del Betis, y podría tener ante sí una ocasión ideal para responder sobre el terreno de juego, cuando se mida al Real Madrid apenas unos días después de su regreso a su club de origen.

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