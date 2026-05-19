El FC Twente sigue trabajando para fichar al delantero del Ajax Wout Weghorst. Así lo admite el director técnico saliente, Jan Streuer, en una entrevista con Voetbal International.

Al final de la entrevista, se le pregunta si Erik ten Hag, su sucesor, debería ficharlo. «Es un jugador interesante para el Twente», responde este experto de 75 años.

El último año en el Ajax no cambia la opinión de Streuer. «También depende de lo que pase a su alrededor. Si un equipo juega bien, a un delantero le resulta mucho más fácil. En el caso de Weghorst ha habido muchos altibajos. Esta temporada ha sido difícil para él».

Reconoce que el interés existe y que se está trabajando en ello.

«Uno también quiere saber ya qué pasará, pero ahora le toca a Erik; no me rendiré», concluye Streuer.

Le queda poco contrato con el Ajax, así que el Twente podría ficharlo gratis.

El 51 veces internacional con la selección holandesa tiene una nueva oportunidad de hacer realidad su «fichaje soñado». El Twente ya había mostrado interés en Weghorst antes de su fichaje por el Ajax.