"Sé un hombre": una exestrella de Marruecos abre fuego contra Regragui

La exclusión de Younès Belhanda de la lista de la selección de Marruecos que participó en el Mundial 2022 sigue siendo una herida que no ha cicatrizado, después de que el exjugador de Marruecos revelara que mantiene su malestar con Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, por la decisión que le privó de participar en la gesta histórica del combinado en Qatar.

Belhanda, que disputó 59 partidos internacionales con la camiseta de Marruecos y actualmente juega en el Al-Sailiya catarí, reconoció que todavía arrastra sentimientos de rabia y amargura hacia Regragui, después de que este lo dejara fuera de la lista del Mundial, en el que la selección marroquí alcanzó las semifinales, convirtiéndose en el primer combinado africano y árabe en lograr esa gesta.

Belhanda, de 36 años, dijo durante su aparición en el programa «Riolo Club», según recogió el diario español «Marca» este viernes: «Hasta el día de hoy, sigo guardando rencor hacia Walid Regragui. No entendí lo que pasó».

Y añadió el exjugador del Montpellier: «Ni siquiera me llamó, ¡nada de nada! Fue muy doloroso, y todavía no lo he superado».

Próximos partidos MAR Africa Cup of Nations Qualification 15:00 NER

Una exclusión sorpresiva y sin explicación

Belhanda explicó que había recuperado la esperanza de regresar a las filas de la selección marroquí tras la llegada de Regragui al cargo como sustituto de Vahid Halilhodžić, sobre todo porque la relación entre ambos era estrecha, después de que el jugador trabajara bajo su dirección anteriormente y mantuvieran un contacto constante.

Dijo: «Llevaba dos años sin ser convocado a la selección marroquí, y mi relación con Walid Regragui era muy estrecha; había sido mi entrenador asistente, y hablábamos mucho. Luego me llamó para convocarme a la selección justo antes del Mundial, y me dio esperanzas».

Y continuó: «No me destrozó, pero sin duda me afectó».

Belhanda reveló que lo que más le dolió no fue la decisión de dejarlo fuera en sí misma, sino no recibir ninguna explicación del entrenador, pese a haber intentado contactar con él tras el anuncio de la lista definitiva.

Dijo: «El día en que se anunció la lista, lo llamé, pero no contestó. Solo quería una explicación. Sé un hombre y dime: "Younès, yo tomo mis decisiones". Ya no tenía quince años, tenía treinta y dos. Lo habría entendido, y me habría resultado más fácil aceptarlo».

Y matizó: «Pero no hubo ni siquiera una sola llamada, ¡nada! Fue muy doloroso, y todavía no lo he superado».

Una rabia que lo llevó a distanciarse de la gesta de Marruecos

Belhanda reconoció que la decepción que sufrió afectó a su forma de vivir la gesta histórica que logró la selección marroquí en el Mundial de Qatar, hasta el punto de que ya no tenía interés en seguir el recorrido de Marruecos en aquel momento.

Dijo: «No me importaba, ni siquiera veía los partidos».

También recordó la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Senegal, señalando que la manera en que siguió el partido reflejó la magnitud del cambio que se produjo en su relación con la selección marroquí.

Y añadió con amargura: «Vi la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Senegal, pero no la seguí de la manera en que sigo los partidos de la selección marroquí. Puedes ver hasta dónde llegó esta rabia».