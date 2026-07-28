En concreto, se trata del caso de Breel Embolo. El exdelantero de la Bundesliga fue expulsado por doble amarilla en el minuto 72, con 1-1 en el marcador, en el cruce de cuartos de final de su Suiza ante Argentina. Sin embargo, eso no debería haber ocurrido en absoluto si se hubieran aplicado correctamente los ajustes reglamentarios introducidos para el Mundial por la International Football Association Board (IFAB). Así lo reconocieron ahora los guardianes oficiales del reglamento en un escrito al que ha tenido acceso The Athletic.

Pero vayamos por partes: en un duelo con el argentino Leandro Paredes, Embolo simuló claramente una caída cerca del círculo central; Paredes no tocó en absoluto al suizo. Aun así, el árbitro Joao Pinheiro señaló falta y mostró tarjeta amarilla al argentino.

Como se trataba evidentemente de una decisión errónea, intervino el asistente de vídeo Guillermo Pacheco y envió a Pinheiro al monitor del VAR. Tras revisar las imágenes, rectificó: no amarilla para Paredes, sino doble amarilla para Embolo, que abandonó el terreno de juego entre lágrimas. Especialmente amargo: solo unos minutos antes Suiza había empatado por medio de Dan Ndoye y tenía el momento a su favor. Pero en inferioridad numérica, la Nati ya no tuvo nada más que ofrecer y, finalmente, Argentina se impuso por 3-1 en la prórroga.

Mundial 2026: el VAR no debería haber intervenido en el caso de Breel Embolo

Para llegar al punto clave del error: aunque la IFAB había introducido antes del Mundial que el VAR también pueda intervenir en adelante en las tarjetas amarillas, eso solo se aplica en caso de confusión de jugador; es decir, si Pinheiro en este caso hubiera mostrado la amarilla al futbolista equivocado. El VAR sigue sin poder cuestionar la decisión del árbitro de campo como tal de mostrar una tarjeta amarilla. Siguiendo la interpretación correcta de la regla, la decisión de hecho de Pinheiro tendría que haberse mantenido, ya que Paredes había sido el jugador "correcto" aunque no hubiera habido falta y la amarilla fuera, naturalmente, incorrecta en términos fácticos. El VAR no debería haber intervenido y Embolo debería haberse quedado en el campo.





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Hasta la fecha, la FIFA no se ha pronunciado sobre el caso. Sin embargo, también se produjo otra interpretación errónea, menos explosiva, de la nueva regla en el partido de la fase de grupos entre el coanfitrión Estados Unidos y Paraguay (4-1). Allí, el árbitro Danny Makkelie amonestó con amarilla al defensa estadounidense Tim Ream tras una supuesta falta sobre Miguel Almiron. También en ese caso intervino erróneamente el VAR, Makkelie retiró la amonestación a Ream tras ver las imágenes y mostró en su lugar amarilla a Almiron por simular.

Entretanto, una supuesta preferencia arbitral hacia Argentina fue tema recurrente a lo largo de todo el Mundial. Ya en el primer partido de la fase de grupos contra Argelia (3-0), una acción de Lionel Messi llamó la atención, después de que, al cabo de media hora y con 1-0 en el marcador, impactara con los tacos por delante en la pantorrilla del defensa rival Aissa Mandi. "Para mí eso es tarjeta roja", subrayó el experto arbitral Patrick Ittrich en MagentaTV.

Mundial 2026: incluso acusaciones de manipulación por Argentina

Tras la dramática victoria de Argentina por 3-2 ante Egipto en octavos de final, el seleccionador egipcio Hossam Hassan llegó incluso a lanzar acusaciones de manipulación por varias decisiones arbitrales controvertidas a favor de Messi y compañía: "Voy a decir lo que pienso. Da igual qué consecuencias tenga: fue claramente un partido manipulado y todo el mundo lo vio. (…) También quiero decir esto: si de verdad quieren que gane Argentina, ¿por qué invitan entonces a todos los demás para que participen?", afirmó Hassan.





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También hubo quienes consideraron que el durísimo juego de Argentina fue castigado con demasiada poca contundencia, aunque finalmente los sudamericanos lograron llegar hasta la final. En ella fueron claramente derrotados por España, y la Roja se proclamó campeona del mundo gracias a una merecidísima victoria por 1-0 tras la prórroga. Después del partido, varias estrellas de Argentina protagonizaron graves altercados, y Paredes se expone a una sanción prolongada tras propinar puñetazos y patadas a Gavi y Eric Garcia.