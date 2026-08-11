El jueves, el Schalke puso a la venta la nueva camiseta blanca de visitante con logos retro de Adidas y del S04. La euforia fue tal que se agotó por completo en dos horas y media. Nunca antes el Schalke había vendido tantas camisetas en un solo día.

Posteriormente, surgieron críticas por considerar que el recién ascendido a la Bundesliga había subestimado la euforia y, en colaboración con el proveedor Adidas y el socio de distribución 11teamsports, solo había encargado 40.000 unidades.

"Lo que pasó la semana pasada fue una auténtica locura, en el buen sentido. Tenemos a adidas como proveedor, que tiene muchísima experiencia, y planificamos este tipo de cosas junto a ellos", dijo Tillmann en Sky. Como referencia sirvió, entre otras cosas, una acción similar de Adidas con el Hamburger SV en la temporada pasada.

FC Schalke 04: la camiseta de visitante puede volver a pedirse

Según Tillmann, la avalancha de demanda fue "una locura" y también tomó por sorpresa a Adidas. "Trabajan con muchos clubes diferentes y en realidad ya lo han visto todo. Pero el comentario que me hizo el jueves un empleado de Adidas fue: 'Eres el jefe del club más loco de Europa'", dijo Tillmann.

La decisión final sobre la cantidad de unidades correspondió en última instancia al Schalke; el volumen del pedido "no estaba limitado". Sin embargo, tuvo que comunicarse ya a finales de 2025, cuando el regreso a la Bundesliga aún no estaba confirmado.

A modo de comparación, el Schalke vendió en la temporada pasada, incluyendo camisetas de local, de visitante y especiales, entre 70.000 y 80.000 en total. En esta campaña, la intención es superar la barrera de las 100.000.

Los aficionados que se quedaron sin ella pueden hacer reservas anticipadas hasta este jueves a las 23:04. Sin embargo, las camisetas de visitante reproducidas no se entregarán hasta dentro de unos cuatro meses.