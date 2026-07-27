«La información de que nuestro club ha alcanzado un acuerdo con Jamal Musiala y el FC Bayern de Múnich no se corresponde con la verdad. Lo hacemos saber a la opinión pública», comunicó Galatasaray en la noche del domingo a través de algunos medios turcos.

Hace aproximadamente una semana, el importante diario Hürriyet informó de que el atacante de 23 años había sido ofrecido al Galatasaray para una cesión. A raíz de ello, otros medios turcos y expertos en fichajes se hicieron eco de los rumores. Se hablaba de conversaciones avanzadas entre las partes y, por momentos, incluso ya de un acuerdo.

Este tipo de situaciones son en realidad completamente normales en el mercado de fichajes. Actualmente también se está vinculando al campeón récord turco con decenas de otros jugadores. En ese sentido, el comunicado del Galatasaray resulta cuanto menos curioso.

Jamal Musiala afronta una dura competencia en el Bayern de Múnich

Musiala tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2030 y, pese a su situación ciertamente complicada, no planea marcharse. Tras su fractura de peroné el verano pasado, estuvo de baja durante meses y no celebró su regreso hasta comienzos de año. Desde entonces, solo ha dejado destellos de su calidad de forma muy puntual, y en el Mundial decepcionó, como toda la selección alemana.

Después, en una operación planificada desde hacía mucho tiempo, se le retiró una placa metálica. «Gracias a la intervención, el atacante podrá completar la preparación de la temporada siguiendo un plan claramente estructurado, de modo que queda garantizado el arranque de los partidos oficiales del FC Bayern», anunciaron los muniqueses en un comunicado. Según ha trascendido, Musiala volverá a entrenarse con el equipo tras la gira por Asia (del 1 al 8 de agosto) y estará el 22 de agosto en la Supercopa contra el Borussia Dortmund.

Con el fichaje de Ismael Saibari y la tendencia de Michael Olise a jugar por el centro, en la próxima temporada habrá una mayor competencia que recientemente en la posición ideal de Musiala. Serge Gnabry y Lennart Karl también son opciones para actuar en esa demarcación.