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SID
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Se trata de Harry Kane: Lothar Matthäus lanza una indirecta a Jürgen Klopp

Bundesliga
Bayern Múnich
H. Kane

Lothar Matthäus, si fuera dirigente del Bayern de Múnich, le daría un contrato hasta la jubilación al mejor futbolista del mundo, Harry Kane.

«Harry Kane debería firmar por el tiempo que quiera», dijo con una sonrisa el futbolista alemán con más partidos internacionales y experto de Sky durante un encuentro con los medios de RTL Deutschland, al hablar de las negociaciones del club muniqués con su goleador.

Kane ya habría llegado a un acuerdo con el Bayern sobre los principales puntos de su nuevo contrato. Últimamente se consideraba probable que se prolongara hasta 2029. Matthäus dijo que entendía las dudas del Bayern a la hora de ofrecer al inglés un nuevo contrato de tres años debido a su edad (33), pero propuso una posible solución: «Se firman dos años más uno y se supedita el último al tiempo de juego. Entonces el contrato no tiene 28 páginas, sino 32, pero ninguno tiene que demostrarle al otro lo fuerte que es».

Matthäus elogió a Kane como un «caballero» y un jugador excepcional. En el aspecto futbolístico destacó, sobre todo, una cualidad: «Está en todas partes y tiene libertad para estar en todas partes. Eso lo hace imprevisible. No hay que quitarle esa libertad, porque se le quitaría su mayor virtud y el FC Bayern perdería calidad». Quizá, reflexionó Matthäus con un guiño a raíz de las recientes declaraciones de Jürgen Klopp sobre el tema, el seleccionador alemán debería «ver varios partidos para comprobarlo».

Matthäus, sobre la posición de los jugadores alemanes en el Balón de Oro

Para Matthäus, que los jugadores alemanes no figuren entre los diez primeros de la clasificación del mejor futbolista del mundo también es «un reflejo del Mundial. Si vuelves a caer muy pronto con la selección, además con malas actuaciones, si no has arrasado con todos los rivales en la fase de clasificación y los jugadores diferenciales de los clubes son extranjeros», dijo, no debería sorprender que los alemanes no aparezcan en la lista.

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«Joshua Kimmich habría encajado ahí», añadió Matthäus, «pero en el Mundial no pudo mostrarse en la posición en la que quizá debería haber jugado. Soy admirador suyo y también de Florian Wirtz, pero este tiene sus problemas. Jamal Musiala tiene calidad, pero lleva un año y medio lesionándose una y otra vez. Felix Nmecha tendría nivel, pero lo demuestra demasiado poco. Así que hay razones».

Aun así, Matthäus ve en el Bayern a un posible sucesor de Kane: Michael Olise. El francés tiene ese algo especial, afirmó. El penalti «a lo Panenka» que Olise lanzó en la Copa contra el Magdeburgo le pareció «una pasada. Claro que puedes decir que es provocador. Pero si yo fuera un niño de diez o doce años y viera algo así, diría: “¡Vaya, yo también quiero hacerlo!”. Porque es diferente».

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