Tras siete jornadas, el Real Madrid se sitúa seis puntos por detrás del Barcelona en la clasificación de LaLiga, y la diferencia es abismal entre el nivel de juego del equipo de Hansi Flick, líder de la tabla, y el de José Mourinho.

Mientras el Barcelona goza de un amplio reconocimiento mundial por su fútbol y sus victorias contundentes, el Real Madrid solo recibe críticas. A pesar de otra inversión descomunal, el club no ha logrado convencer a nadie, y su afición es su mayor crítica.

Y al margen de la historia de los errores arbitrales en el feudo del Santiago Bernabéu tras el derbi madrileño para desviar la atención, lo que realmente duele al Real Madrid es Rodri, según informó el diario "Mundo Deportivo".

Tras dos años sin un cerebro en el centro del campo del Real Madrid, después de la retirada de Toni Kroos en el verano de 2024 y de la marcha de Luka Modric al Milan en 2025 después de una última temporada que apenas dejó huella, había un consenso casi total entre los aficionados del Real Madrid sobre la necesidad de fichar el pasado verano al exjugador del centro del campo del Manchester City.

Pese a las reticencias iniciales, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, terminó por aceptar el intento de ficharlo, y Mourinho trató de convencerlo con su proyecto, pero cuando el Barcelona entró en escena, Rodri eligió al club catalán.

Como el propio jugador aclaró en su última entrevista con el diario "Mundo Deportivo", llamó al entrenador del Real Madrid para agradecerle su interés y su trato, y para comunicarle que su elección era el Barcelona.

Pero en lugar de buscar un recambio tras el fracaso de la operación Rodri, el Real Madrid depositó toda su confianza en Bernardo Silva como solución, a pesar de que el jugador portugués no desempeña el mismo papel que Rodri, y lo mismo ocurre con Arda Güler, pues ambos están más cerca de ser centrocampistas ofensivos.

Además del fracaso de su traspaso al Real Madrid, Rodri brilla con la camiseta del Barcelona en poco tiempo, ya que el centrocampista nacido en Madrid, que se sintió como en casa tras coincidir con la mitad de los jugadores de la selección española, se ha convertido en la brújula del equipo junto a Pedri.

Al final de la temporada pasada, Flick pidió jugadores con experiencia para cada puesto, y Rodri era la opción ideal, ya que en solo seis partidos el hijo de Madrid se ha convertido en el líder que dicta el estilo de juego del conjunto catalán. Es capaz de ayudar a los centrales en la construcción del juego desde atrás, de ofrecer una salida a los centrocampistas bajo presión e incluso de replegarse para defender e impedir claras ocasiones de gol, como hizo el pasado fin de semana en el estadio Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

El diario catalán concluyó su informe afirmando: "En Madrid se tiran de los pelos por no haber podido convencer a Rodri de que firmara, mientras que en Barcelona ya es ídolo de la afición y su fichaje se celebra por partida doble".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora.