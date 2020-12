¿Se suspenderá el Campeonato Nacional 2020 tras el alza de contagios por Covid-19?

En los últimos días, varios clubes han reportado positivos al interior de los planteles. En algunos casos, los partidos debieron ser suspendidos.

El ministro de Salud, Enrique Paris, advirtió sobre los riesgos de sufrir un rebote de coronavirus en , luego de que se anunciara un leve aumento en los casos durante las últimas semanas. Esto comenzó a afectar al fútbol nacional. De hecho, en los últimos días, varios equipos han reportado positivos al interior de sus planteles e, incluso, hubo partidos del Campeonato Nacional 2020 y de la Primera B que debieron ser suspendidos por el alto número de infectados con la pandemia.

Lo anterior abre una ola de incertidumbre con respecto a la conclusión del torneo, que está pactado para que termine a finales de enero en 2021. Sin embargo, el doctor Fernando Yáñez, líder de la Comisión Médica de la ANFP, puso la calma al asegurar que no habría razón para suspender el certamen, aunque aclaró que esto podría variar de acuerdo a las cifras informadas.

"No tiene lógica suspender el campeonato por tres partidos. Esto no es predecible. Podría ser que en dos semanas probablemente esto se ponga peor y debamos parar, pero hoy no hay razón sanitaria para suspender", dijo el profesional en diálogo con El Mercurio.

Más equipos

En la misma línea, agregó que "no hay norma específica para suspender ni aquí ni en ligas de Europa. Una suspensión tiene diferentes causales y requiere un análisis uno a uno, caso a caso. Por esos se suspendieron los partidos de y La Calera. Cada uno tiene causas distintas. En La Calera, por un brote que empezó con seis casos y ahora están en cuarentena todos. Y en Iquique hubo dos casos antes de un viaje en avión", indicó.

Por lo mismo, el galeno informó que no ha habido ningún cambio de criterio respecto a lo establecido en el organismo. "Las decisiones se toman caso a caso. Por ejemplo, si Iquique hubiese tenido ese partido en la misma región, sin necesidad de abordar un avión, el partido se jugaba", dijo.

Finalmente, resaltó que "tenemos comunicación fluida con los ministerios de Salud y del Deporte, y sí, hubo problemas en algunos partidos, pero la mayoría de los clubes lo ha hecho muy bien. En más de 30 mil test PCR realizados, menos del 0,5 por ciento ha sido positivo", cerró.

Cabe recordar que este miércoles, a través de un comunicado, anunció que tiene seis nuevos casos de Covid-19 positivo en su plantel, que se suman a los dos que presentó el día anterior. Por lo mismo, el conjunto que dirige Martín Palermo solicitó a la Gerencia de Competiciones de la ANFP la suspensión de los próximos dos compromisos, ante este jueves 17 en Talcahuano, y contra el lunes 21 en La Granja. En tanto, el propio organismo informó la suspensión de los cruces - (Fecha 24) y Unión La Calera - Deportes Iquique (Fecha 25), por el alto número de casos en los Cementeros.

Comunicado de prensa de CDP Curicó Unido. pic.twitter.com/j651LMQbCK — #Elclubdesugente⚪🔴 (@curicounidocdp) December 16, 2020