La Federación Española de Fútbol decidió suspender los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey que estaban programados para este miércoles, a raíz del trágico accidente de colisión entre dos trenes en la provincia de Toledo, que dejó decenas de víctimas y heridos, en medio de una oleada de mensajes de condolencia y solidaridad por parte de los clubes de fútbol españoles.

El diario español Marca informó de que la decisión incluye los partidos del miércoles, entre los que figuraban los enfrentamientos entre Navalcarnero y Real Betis, Salamanca y Celta de Vigo, y Tavernes y Valencia, además de otros encuentros.





El periódico añadió que la Federación Española aún no ha resuelto la suerte de los partidos del jueves, a la espera de tomar una decisión sobre su disputa, así como de fijar las nuevas fechas de los enfrentamientos aplazados.

Detalles del trágico accidente

El accidente ocurrió la mañana del miércoles, en torno a las 8:54 hora local, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo. Según la información preliminar que trasladó la agencia de noticias española Europa Press citando a fuentes del Ministerio de Transportes, un tren de la empresa estatal Renfe chocó con un tren de la empresa Iryo que estaba detenido en la vía.

La colisión provocó el descarrilamiento de vagones y la caída de varios de ellos por un terraplén junto a la vía férrea, mientras que la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida, en medio del despliegue de los equipos de rescate y emergencias.

Los primeros informes apuntaron a decenas de muertos y heridos, con advertencias sobre un posible aumento del balance a medida que continúan las labores de rescate. Las circunstancias del accidente siguen bajo investigación, y no se ha emitido una confirmación definitiva sobre la causa directa de la colisión ni sobre la responsabilidad de la misma.

Real Madrid, Barcelona y Atlético declaran el luto

Los ecos de la tragedia se extendieron a los clubes de fútbol españoles, puesel Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid expresaron su profundo pesar ante el accidente y trasladaron sus condolencias a las familias de las víctimas, mostrando su solidaridad con los heridos.

El Real Madrid publicó un comunicado oficial en el que expresó su «profundo dolor y pesar» por lo sucedido, trasladando sus condolencias a las familias de los fallecidos y a sus allegados, y reiterando su apoyo a los heridos y a todos los afectados por el accidente. El club dirigió además un mensaje de solidaridad a los equipos de emergencias y a todos los que participan en las labores de rescate y asistencia.

Por su parte, el Barcelona publicó un mensaje a través de su cuenta oficial en la plataforma X, en el que trasladó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a sus amigos, y expresó su solidaridad con ellos, deseando una pronta recuperación a todos los heridos.

A su vez, el Atlético de Madrid señaló en su mensaje: «Compartimos el dolor de las familias y amigos de las víctimas del trágico accidente ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo, les trasladamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos».

Despliegue de los equipos de rescate y expectación por la decisión final

Las autoridades españolas enviaron a los bomberos, a la Protección Civil y a los servicios médicos al lugar del accidente, mientras que los hospitales cercanos se prepararon para recibir a los heridos, y se activó el plan de emergencias regional en Castilla-La Mancha.

La suspensión de los partidos de la Copa del Rey llega ante la magnitud de la tragedia, en paralelo a los mensajes de luto y solidaridad emitidos por los clubes españoles, mientras el ámbito deportivo aguarda la decisión de la Federación sobre las nuevas fechas de los partidos aplazados y la suerte de los enfrentamientos del jueves.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de la colisión, mientras los equipos de emergencias prosiguen sus labores en el lugar del accidente, en medio de un seguimiento constante del balance de víctimas y heridos.