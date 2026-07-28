¿Se suicidará Vinicius con la misma arma que Ramos? Grave advertencia sobre el "juego sucio"

La estrella brasileña Vinicius Junior se enfrenta a advertencias explícitas de que se repita el escenario trágico que puso fin a la etapa de Sergio Ramos en el Real Madrid, en medio del continuo estancamiento de las negociaciones para renovar su contrato con el club merengue, y del serio interés del Arsenal inglés por ficharlo a cambio de una inversión enorme que lo convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, mientras que los expertos advierten de que la estrategia dilatoria podría enfadar al presidente del club, Florentino Pérez, quien no tolera a quien lo desafía.

Según reveló el periodista Aritz Gabilondo en el programa «El Larguero» de la emisora española «Cadena SER», Vinicius «se equivoca en sus cálculos» al seguir una estrategia negociadora que el Real Madrid y su presidente siempre han detestado, advirtiendo de que desafiar a Pérez en estos casos «es algo sumamente complicado», y citando el caso de Ramos, que se marchó de forma sorpresiva tras el fracaso de las negociaciones de renovación.

A pesar de que el Real Madrid le presentó a Vinicius una oferta de renovación, el jugador brasileño sigue sin tener claro si continuar en el club que confió en él cuando no era más que una promesa, o buscar un cambio de aires este verano, mientras que destacados medios de comunicación británicos apuntan a que el Arsenal está dispuesto a invertir una cantidad importante para convertirlo en la estrella del primer equipo.

Gabilondo dijo en un tono contundente: «Si ambas partes quieren la renovación, se firma el acuerdo y se acabó. Hay quien juega a otra cosa. Y, sinceramente, viendo el historial de esta historia, acordaos del caso de Arabia Saudí, y ahora aparece el Arsenal de repente», señalando que una de las partes está practicando el engaño en las negociaciones.

El periodista añadió: «Es una estrategia que el Real Madrid siempre ha detestado, y en concreto su presidente. Por ejemplo, recuerdo el caso de Sergio Ramos y muchos otros. Desafiar a Florentino Pérez en un caso así es algo sumamente complicado», en una clara alusión al grave precedente que podría repetirse con la estrella brasileña.

En el caso de Ramos, el central español presionó para renovar su contrato por dos años en lugar de la oferta del Real Madrid, que era por un año, pero cuando reconsideró el asunto y comprendió la oferta del club, ya era demasiado tarde, pues Pérez rechazó la oferta de renovación, y todo terminó con la sorpresiva salida de la leyenda de la defensa en 2021.

Gabilondo aseguró que la cuestión no tiene que ver con el dinero ni con la comparación con el salario de Kylian Mbappé, y dijo: «El asunto no tiene que ver con el dinero, ni con lo que se merece en comparación con Mbappé, ni con nada por el estilo. La cuestión tiene que ver con si quiere o no jugar en el Real Madrid. Y ese no es el caso, así que me parece que la decisión está más en manos de Vinicius que del Real Madrid».