¿Se salvará España? Los 15 minutos de terror de Argentina en el Mundial

La Argentina de Lionel Scaloni no se rinde en el Mundial 2026, como ha demostrado en varios partidos.

Ayer miércoles alcanzó la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales.

Inglaterra, que buscaba su primera final desde 1966 tras el gol de Anthony Gordon en el inicio del segundo tiempo, vio cómo Argentina le daba la vuelta con tantos de Enzo Fernández (85’) y Lautaro Martínez (90’+2).

El domingo se medirá a España, que eliminó a Francia 2-0.

El equipo de Messi ha marcado 12 de sus 19 goles en los últimos 15 minutos, desde el 76 en adelante, según «Marca».

Marcó tres tantos en el descuento y cuatro en la prórroga, y solo encajó uno, en el 103’ ante Cabo Verde en octavos.

La albiceleste marcó en los minutos finales de cada eliminatoria: ante Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2), Suiza (3-1) e Inglaterra (2-1).

La Albiceleste aspira a revalidar el título, aunque se cruzará con una España ávida de su segundo Mundial tras el de 2010.