Según un informe de Sport Bild, el AC Milan, otro club de renombre, estuvo a punto de adelantarse con éxito al BVB en las arduas negociaciones con el exclub de Karetsas, el KRC Genk.

Según ese medio, los belgas exigieron en un primer momento un traspaso de 35 millones de euros y en ningún caso querían dejar salir a su supertalento por un precio inferior. El BVB se negó al principio a aceptar esas condiciones y, según Sport Bild, se centró por el momento en convencer a Karetsas de fichar por el Dortmund.

Una visita del joven griego al Borussia, durante la cual los dirigentes del subcampeón alemán, entre otras cosas, le enseñaron el Signal Iduna Park y le hablaron maravillas del ambiente que se vive allí, causó una gran impresión y llevó rápidamente a Karetsas a tomar la decisión de querer fichar sí o sí por el BVB.

¿Cuánto tuvo que pagar el BVB por Konstantinos Karetsas?

La estrategia del Dortmund había dado resultado, ya que así el director gerente deportivo Lars Ricken y el director deportivo Ole Book pudieron encargar a Karetsas que transmitiera a Genk su deseo de vestir en el futuro la camiseta del Borussia. Según Sport Bild, en última instancia esa fue la pieza decisiva para que Book tuviera éxito en nuevas negociaciones con el club belga de primera división y pudiera cerrar un traspaso base de "solo" 30 millones de euros.

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Y, según Sport Bild, el avance en las conversaciones llegó justo a tiempo. Porque poco después, y aún antes del anuncio oficial del traspaso, el BVB habría sabido que el Milan estaba dispuesto a pagar 35 millones de euros por Karetsas y había presentado una oferta correspondiente en Genk. Si el Dortmund hubiera dudado algo más, la pelea por el jugador deseado para el mediocampo ofensivo probablemente se habría complicado de verdad una vez más o incluso habría acabado fracasando por completo.

Konstantinos Karetsas debutó en partido oficial con el BVB ante el Bayern

Pero así, a comienzos de agosto, los westfalianos pudieron anunciar que Karetsas había firmado un contrato de cinco años hasta 2031. El jugador de 18 años, que ya puede apoyarse en la experiencia de 92 partidos oficiales con el Genk y diez internacionalidades absolutas con Grecia, está llamado a asumir, en el mejor de los casos, un papel importante desde el primer momento en la sala de máquinas creativa del entrenador Niko Kovac. El pasado sábado, Karetsas celebró su estreno oficial con el BVB en la Supercopa ante el Bayern de Múnich (1-2), fue titular y disputó algo más de una hora.

Ahora, el sábado, debería llegar el debut en la Bundesliga del centrocampista técnicamente dotado. En la jornada 1, el Dortmund recibirá en casa al Hamburgo.