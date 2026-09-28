Según informa el periodista de fichajes Fabrizio Romano, el goleador vuelve a exigir que se incluya una cláusula de rescisión en su nuevo contrato. Con ello, Kane querría dejarse abierta una puerta trasera para regresar a la Premier League.

Pero eso no es todo: el capitán de la selección inglesa también insiste en un llamado matching right para el Tottenham Hotspur. De este modo, su exclub podría reaccionar si el Bayern aceptara una oferta por Kane e igualara las mismas condiciones.

Sin embargo, las exigencias de Kane no supondrían un obstáculo, según Romano. La renovación sigue siendo solo cuestión de tiempo. Desde hace tiempo ya casi no hay dudas de que el campeón récord del fútbol alemán y el inglés llegarán a un acuerdo para ampliar su contrato, vigente hasta 2027.

¿Hasta cuándo durará el nuevo contrato de Harry Kane?

"El hermano de Harry y su padre están negociando ahora mismo con Jan-Christian Dreesen. Soy optimista y creo que encontrarán una buena solución", explicó recientemente el miembro del consejo de supervisión del FCB Karl-Heinz Rummenigge a la Abendzeitung y al mismo tiempo dejó entrever una "excepción", según la cual la avanzada edad de Kane no influirá en la duración del contrato. A diferencia de otros jugadores mayores de 30 en el pasado reciente, al jugador de 33 años no le espera solo un contrato de un año. En cambio, está sobre la mesa una ampliación al menos hasta 2029.

El propio Kane también había insinuado recientemente un acuerdo inminente. "Estamos manteniendo buenas conversaciones y estamos bastante cerca", dijo al periódico inglés Independent y añadió: "Todavía hay algunas cosas que tenemos que resolver. Creo que no pasará demasiado tiempo hasta que haya noticias". Kane se siente "muy cómodo en el equipo, con el entrenador, en el entorno".

Kane llegó en el verano de 2023 por 95 millones de euros desde el Tottenham Hotspur a orillas del Isar y desde entonces presenta un impresionante balance de 101 goles en 98 partidos de la Bundesliga. En la Champions League marcó 34 veces en 39 encuentros. Este año, Kane también figura entre los favoritos al Balón de Oro, después de haberse asegurado la Bota de Oro con un total de 73 goles con el Bayern e Inglaterra.

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