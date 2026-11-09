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Las esperanzas de Suiza de recuperar a Granit Xhaka para el último parón de selecciones del año se han desvanecido por un nuevo contratiempo físico del centrocampista del Sunderland. Se esperaba que el veterano capitán regresara a la selección tras un polémico periodo de ausencia, pero un problema en la pantorrilla sufrido mientras jugaba con su club ha dejado a Murat Yakin sin su líder más experimentado.

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La lesión que frustra el regreso del capitán del Sunderland

El esperado regreso de Xhaka a la selección suiza ha quedado en suspenso después de que el centrocampista sufriera una lesión en el gemelo durante el reciente partido del Sunderland contra el Chelsea. El exjugador del Arsenal se sometía el lunes por la mañana a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión, pero los primeros indicios apuntan a que no disputará los próximos encuentros. Este contratiempo resulta especialmente frustrante porque impide su regreso tras el escándalo relacionado con un certificado falso de Covid-19 que marcó su anterior ausencia.

El veterano centrocampista ha sido una pieza clave del fútbol suizo durante más de una década, y su ausencia deja un vacío importante en el centro del campo para los partidos contra Eslovenia y Escocia. Aunque se esperaba que pudiera recuperarse de forma casi milagrosa, el cuerpo médico suizo y Yakin parecen resignados a que su capitán no estará disponible. La lesión en el gemelo le hará perderse los últimos partidos de la Liga de Naciones del ciclo otoñal de 2026.

Muheim se suma a la lista de lesionados

Xhaka no es el único que tendrá que permanecer de baja: el defensa del Hamburgo Miro Muheim tampoco podrá incorporarse a la concentración. Pese a su excelente estado de forma en su club, con el que recientemente marcó un gol espectacular desde 30 metros contra el Borussia Mönchengladbach, unos problemas musculares le impedirán reunirse con la selección. «Sé que tengo un buen disparo. Pero que entren todos no es del todo normal», reflexionó Muheim tras sus recientes goles, según recoge Blick.

La ausencia del lateral izquierdo ha obligado a Yakin a buscar otra opción, y el defensa del Young Boys Isaac Schmidt ha sido convocado a última hora para sustituirle. Muheim se ha consolidado esta temporada como uno de los laterales ofensivos más prometedores de la 2. Bundesliga, y esta lesión le priva de una oportunidad para reivindicarse como titular habitual en la selección.

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Noticias dispares sobre Manzambi y Vargas

La situación de Johan Manzambi, jugador del Aston Villa que sufrió una dura entrada durante un partido contra el Manchester United, ha provocado un suspiro de alivio general. Aunque fue sustituido tras recibir una entrada con los tacos por delante, la Federación Suiza de Fútbol ha confirmado que se ha evitado el peor escenario. Está previsto que Manzambi se incorpore a la concentración en San Galo según lo previsto, lo que dará a Yakin un refuerzo muy necesario en ataque.

Próximos partidos SVN UEFA Nations League B 14:45 SUI

La situación del extremo del Sevilla Ruben Vargas es algo más complicada. El atacante sufre problemas gastrointestinales y no pudo viajar a Suiza el lunes por la mañana. La federación ha señalado que se incorporará al equipo en cuanto se recupere. Su disponibilidad para el primer partido del parón sigue en duda, pero el cuerpo médico es optimista respecto a que pueda disputar algún encuentro más adelante esta semana.

Caras nuevas en la concentración suiza

Con varios jugadores veteranos no disponibles, Yakin ha aprovechado la oportunidad para dar entrada a nuevos talentos. Junto a Silas Huber y Samuel Ballet, se ha incorporado una tercera cara nueva a la selección absoluta. Roggerio Nyakossi, capitán de la selección suiza sub-21 y actual jugador del OH Leuven de la máxima categoría belga, ha recibido su primera convocatoria con la absoluta para reforzar el centro de la defensa.