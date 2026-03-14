¿Se retransmitirá hoy en abierto el partido entre el TSV 1860 Múnich y el SV Wehen Wiesbaden? ¿Quién retransmitirá la 3.ª Liga este sábado por televisión y en streaming?

En la 29.ª jornada de la 3.ª Liga, el TSV 1860 Múnich recibe al SV Wehen Wiesbaden. El partido dará comienzo a las 16:30 h en el estadio de la Grünwalder Straße.

SPOXte cuenta en este artículo cómo puedes ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming.

Magenta o retransmisión en televisión en abierto para el TSV 1860 Múnich vs. SV Wehen Wiesbaden hoy en directo: ¿Quién retransmite la 3.ª Liga el sábado por televisión y en streaming?

Todos los partidos de la 3.ª Liga se retransmiten en directo a través del servicio de streaming MagentaSport. Allí, los aficionados también podrán seguir el duelo entre los Leones y el SVW. La retransmisión comienza unos 15 minutos antes del saque inicial con la previa. El partido se puede ver tanto en televisión de pago como en streaming en MagentaSport, aunque solo con una suscripción de pago.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el 1860 Múnich?

Los aficionados podrán disfrutar este sábado por la tarde de un emocionante duelo en la zona media de la tabla de la 3.ª Liga. El TSV 1860 Múnich y el SV Wehen Wiesbaden están separados actualmente por un solo punto. Mientras que los «Leones» han vuelto a acercarse a los primeros puestos tras encadenar cinco victorias consecutivas, el Wiesbaden también intenta consolidar su posición en la mitad superior de la tabla.

El 1860 Múnich ha recuperado la confianza tras imponerse por 1-0 a domicilio al Viktoria Colonia, ampliando así su racha de éxitos. El héroe del partido fue Kevin Volland, que marcó el gol decisivo y devolvió a los Leones a la lucha por el ascenso. El equipo de la capital de Hesse también logró una ajustada victoria por 2-1 ante el segundo equipo del VfB Stuttgart ante su público.

1860 Múnich vs. Wehen Wiesbaden: hora del saque inicial

1860 Múnich vs. Wehen Wiesbaden: alineaciones

1860 Múnich contra Wehen Wiesbaden alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Kauczinski Alineación probable Suplentes Manager D. Scherning

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

1860 Múnich vs. Wehen Wiesbaden: Estado de forma

1860 Múnich vs. Wehen Wiesbaden: balance de enfrentamientos directos

1860 Múnich vs. Wehen Wiesbaden: las clasificaciones

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